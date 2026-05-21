„A făcut-o din prostie” Reacție dură a lui Becali, după postarea lui Octavian Popescu: „Să joace fotbal, nu să râdă de alții!”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a comentat reacția lui Octavian Popescu (23 de ani) pe Instagram, după ce fotbalistul a văzut posibila listă preliminară a selecționerului Gheorghe Hagi (61 de ani).

După ce lista a fost preluată de contul oficial al Superligii, Octavian Popescu a redistribuit postarea pe InstaStory, amuzându-se printr-o serie de emoticoane, iar apoi a șters postarea.

Gigi Becali, după reacția lui Octavian Popescu: „Să joace fotbal, nu să râdă de alții”

Întrebat despre reacția lui Octavian Popescu, finanțatorul de la FCSB a comentat situația.

„Ar face bine să joace el fotbal, nu să râdă de alții. Nu e în măsură să poată râde, n-a ajuns niciodată la nivelul la care să râdă de alți fotbaliști.

Nu i-o luați în nume de rău. Nu a făcut-o din răutate, a făcut-o din prostie. Cum să faci așa ceva? Niciodată nu ai fost acolo! Cum?

Dacă avea 30-50 de selecții, avea nu știu câte goluri... Dar cum să râzi tu de alții? Are impresii despre el și asta e grav!

În ultimul timp s-a mișcat mai bine, dar una e să te miști din talent, alta e să arăți că ai putere”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Reacția lui Octavian Popescu FOTO: Captură digisport.ro.

