Cele 3 condiții ale lui Pancu Tehnicianul a spus tot, la finalul meciului cu U Craiova: „Nu s-a întâmplat nimic din ce am cerut”

CFR CLUJ - U CRAIOVA 0-0. Daniel Pancu (48 de ani), tehnicianul „feroviarilor”, a vorbit despre partida cu „studenții” din Bănie, dar și despre posibilitatea de a continua la Cluj.

CFR Cluj și Universitatea Craiova au remizat în etapa a opta din play-off, iar lupta la titlu a devenit și mai palpitantă.

CFR CLUJ - U CRAIOVA. Daniel Pancu: „Până acum nu s-a întâmplat nimic din ce am cerut”

Întrebat despre posibilitatea de a pleca de la CFR, Daniel Pancu a spus condițiile pe care le are pentru a continua la gruparea din Gruia.

„Am discutat cu domnul Copilu. A vrut să știe situația mea, nu știu încă dacă e oficial la club în acest moment. Sunt oameni care au câștigat atâtea trofee, chiar dacă nu-i cunosc, n-au cum să fie decât mari câștiguri pentru club.

În primul rând, cele mai importante detalii sunt legate promisiunile de aici. Văd că și domnul Varga, și domnul Mureșan vorbesc că rămân 2 milioane la sută, cuvintele mele, dar niciunul nu continuă.

Continuarea e în alte condiții. Adică să fie salariile la zi, o bază mai bună de pregătire și jucători de top. Până acum nu s-a întâmplat niciunul dintre aceste lucruri și mai sunt două săptămâni...

Când am venit, aici era o prăpastie. Nici nu știu cum să numesc... era totul într-o stare de degradare, iar acum e soare, lumea e fericită și echipa e pe locul 3. Asta e realitatea pură”, a declarat Daniel Pancu, la Prima Sport.

Daniel Pancu, despre remiza cu U Craiova: „Sunt foarte mulțumit de joc”

„În sfârșit, am avut și noi un joc bun, în care am fost mai buni decât ei. V-am spus înaintea jocului că urmărim să-i obosim și să-i surprindem la faze fixe. A fost o fază fixă, dar am înțeles că a fost un ofsaid de 4 milimetri și nu s-a mai dat penalty.

Sunt foarte mulțumit de jocul din această seară. Mai avem nevoie de un punct cu Dinamo sau 3 cu FC Argeș pentru a fi matematic în cupele europene.

Suntem aproape, dar încă nu am realizat acest obiectiv. Eu cred că, la cum arătăm, dacă ar mai fi durat campionatul câteva etape, am fi fost în postura de a câștiga titlul”.

FOTO Ofsaidul la Biliboc, la faza dinaintea hențului lui Rus, la care nu s-a mai dat penalty

