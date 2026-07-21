„Mi-a plăcut absolut tot” Daniel Pancu, entuziasmat după debutul la Rapid: „Giuleștiul a fost o fortăreață. Trebuie să devenim din nou una” +26 foto
Daniel Pancu. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

„Mi-a plăcut absolut tot” Daniel Pancu, entuziasmat după debutul la Rapid: „Giuleștiul a fost o fortăreață. Trebuie să devenim din nou una”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 00:34
alt-text Actualizat: 21.07.2026, ora 00:52
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul Rapidului, s-a declarat mulțumit de prestația echipei după victoria cu Sepsi, scor 1-0.
  • Tehnicianul a subliniat că Giuleștiul trebuie să redevină un stadion pe care adversarii să vină cu teamă.
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Rapid a câștigat prin golul marcat de Alexandru Pașcanu în minutul 88. Sepsi rezistase mai bine de o jumătate de oră în zece oameni, după ce arbitrul Adrian Cojocaru i-a arătat direct cartonașul roșu lui Dobrosavlevici pentru un fault asupra lui Borisav Burmaz.

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Rapid - Sepsi 1-0. Daniel Pancu „Giuleștiul a fost o fortăreață. Trebuie să devenim din nou una”

„Trebuie să alergăm, să ne batem pentru fiecare minge, să transmitem ceva publicului. Și am transmis în seara asta multe.

Adversarii să nu-și creeze ocazii sau situații pe Giulești. Să devenim o echipă foarte greu de bătut aici, cum a fost foarte mulți ani Rapidul. Cel puțin în perioadele în care am jucat eu aici, eram foarte greu de bătut.

A fost fortăreață Giuleștiul, dar dacă îi lași, adversarii prind curaj. Jucătorii trebuie să fie conștienți că sunt cei mai invidiați, pentru că au parte de publicul ăsta. Toți vor să fie în locul lor”, a spus Daniel Pancu, la Prima Sport.

Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan

Galerie foto (26 imagini)

Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
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Pancu a dezvăluit că le-a vorbit jucătorilor și în perioada de pregătire despre presiunea pe care o presupune Rapidul.

„Am discutat și aspectele astea în perioada de pregătire. Este o echipă foarte grea, la care foarte puțini reușesc, dar cine reușește să antreneze bine aici sau să joace bine la Rapid poate juca oriunde, pentru că este o presiune foarte mare.

Sunt celebre vorbele că toată lumea joacă împotriva Rapidului doar derby-uri. Este foarte adevărat, să știți. Nu este un citat dintr-o carte.

Am simțit de multe ori lucrurile astea ca jucător, pentru că toți adversarii sunt foarte motivați când joacă împotriva Rapidului”, a adăugat tehnicianul.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pașcanu

Daniel Pancu, încântat de Rapid după meciul cu Sepsi: „Nu am nicio nemulțumire legată de joc”

Pancu a fost mulțumit și de modul în care echipa sa a controlat partida.

„Mi-a plăcut tot în seara asta. Absolut tot. Au fost și jucători care au venit după accidentări. Vorbeați de Burmaz, de Kamara. Minimum 10 meciuri au nevoie amândoi. Vom vedea ce se va întâmpla cu ei, câte minute vor avea pe viitor.

Nu am nicio nemulțumire legată de jocul de astăzi. Defensiv, când adversarul nu-și creează decât o ocazie dintr-o lovitură liberă și a mai intrat de două ori în careu, nu ai ce să reproșezi. La dueluri am dominat clar jocul.

Am preferat să țin jucători de echilibru, care să nu permită adversarului să aibă spații și să ne prindă pe vreun contraatac, pentru că golul îl știm pe Giulești. Când lumea este conectată, când simte echipa bine, un gol îl marchează publicul. Și asta s-a întâmplat”, a mai spus acesta.

Opt meciuri fără victorie cu Sepsi, astăzi am spart ghinionul ăsta. Au fost nouă meciuri fără victorie în campionat, enorm pentru Rapid. L-am spart și pe ăsta. Ne-au interesat doar cele trei puncte. Daniel Pancu, antrenor Rapid

Revenire cu emoții pentru Pancu pe banca Rapidului!

Meciul a avut o încărcătură aparte pentru Pancu, revenit pe banca Rapidului în Giulești. Suporterii l-au primit cu căldură, iar tehnicianul a recunoscut că momentul l-a emoționat.

„A fost emoționant. Le mulțumesc suporterilor. Vă spuneam și înainte de joc, este o legătură creată.

La 1 noiembrie se fac 30 de ani de când am venit, de când am debutat pentru Rapid. O viață de om.

Simt o responsabilitate, pentru că așteptările sunt foarte mari. Îmi doresc foarte mult să-i facem fericiți la sfârșitul acestui sezon. Echipa va arăta din ce în ce mai bine”, a încheiat Daniel Pancu.

Daniel Pancu a revenit pe banca Rapidului FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Daniel Pancu a revenit pe banca Rapidului FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (16 imagini)

Daniel Pancu a revenit pe banca Rapidului FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Daniel Pancu a revenit pe banca Rapidului FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Daniel Pancu a revenit pe banca Rapidului FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Daniel Pancu a revenit pe banca Rapidului FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Daniel Pancu a revenit pe banca Rapidului FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
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