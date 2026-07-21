„Nu stau să-mi blamez jucătorii” Ovidiu Burcă, după debutul cu eșec la revenirea lui Sepsi în Liga 1: „Lumea spune că e un fotbal slab, dar...” +26 foto
Ovidiu Burcă. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Nu stau să-mi blamez jucătorii” Ovidiu Burcă, după debutul cu eșec la revenirea lui Sepsi în Liga 1: „Lumea spune că e un fotbal slab, dar...”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 00:16
alt-text Actualizat: 21.07.2026, ora 00:19
  • Rapid - Sepsi 1-0. Ovidiu Burcă (46 de ani), tehnicianul covăsnenilor, a oferit o primă reacție după eșecul din prima rundă a noului sezon al Ligii 1.
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Sepsi revenit pe prima scenă a fotbalului românesc după un sezon petrecut în liga secundă, iar readaptarea la acest nivel pare destul de dificilă pentru elevii lui Ovidiu Burcă, având în vedere și schimbările din lot.

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Ovidiu Burcă: „Poate că aș fi avut mai multe speranțe”

„Să joci aici, în Giulești, cu om minus... O echipă care, după primirea cartonașului roșu, ne-a împins foarte mult în spate, au venit, au jucat mult mai direct, au adus doi atacanți cu talie, jucători care ne-au dominat în duerurile fizice și, până la urmă, am cedat într-o fază fixă.

Da, din păcate, plecăm fără niciun punct. Poate că aș fi avut mai multe speranțe de la acest meci, dar asta este”, a declarat Ovidiu Burcă, la Digi Sport.

Întrebat dacă jocul ar fi putut arăta altfel până la final în cazul în care Dobrosavlevici nu era eliminat, tehnicianul a transmis:

„Nu o să comentez, nu fac analizele individuale ale jucătorilor. Asta e situația. Vom analiza intern. Nu o să stau acum să vorbesc, să blamez pe unul sau pe altul. Din păcate, mult prea ușor. Nu am fi avut voie să luăm acel cartonaș”.

Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan

Galerie foto (26 imagini)

Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
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Ovidiu Burcă: „Avem încă foarte mult de lucru”

Cât despre situația lotului și integrarea noilor transferuri, tehnicianul a transmis:

„Avem încă foarte mult de lucru, pentru că jucătorii pe care i-am adus au venit destul de târziu. Nu e simplu să-i integrăm din mers, dar asta este.

Astăzi am fost forțați să-i introducem. Așa că, ușor, ușor, va trebui să le dăm din ce în ce mai multe minute. Pentru că Liga 1 e o ligă unde ai nevoie de jucători cu calitate, jucători care se cunoască.

Toată lumea spune că fotbalul românesc e un fotbal slab, dar eu spun că e un fotbal foarte complicat, un fotbal în care se joacă foarte mult în tranziții. Ai nevoie de jucători puternici din punct de vedere fizic și simt că la momentul ăsta suntem destui de moi”.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pașcanu

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