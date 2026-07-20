Prezență-surpriză în Giulești FOTO: Sorana Cîrstea, în lojă alături de Dan Șucu la Rapid - Sepsi. Cine a însoțit-o pe sportivă

Rapid - Sepsi. Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) a fost surprinsă în tribunele stadionului Giulești.

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Sportiva româncă nu a putut participa la turneul local WTA Iași, din cauza unei accidentări suferite la Wimbledon, iar acum a fost prezentă chiar în loja patronului de la Rapid, Dan Șucu.

Sorana Cîrstea, prezentă pe Giulești la Rapid - Sepsi

Înainte de fluierul de start, tenismena a apărut pe imagini în loja stadionului.

Aceasta a fost însoțită de Adrian Cruciat, unul dintre antrenorii săi, dar și de Marius Comănescu, fostul său antrenor, aflându-se chiar în fața finanțatorului clubului giuleștean.

Cîrstea a avut parte de un sezon incredibil, chiar înainte de retragere, reușind să aibă un parcurs cât mai bun la fiecare turneu, bifând sferturi de finală la Roland Garros.

Ulterior, la Wimbledon, a fost eliminată în turul 3, după meci dramatic cu Linda Noskova, decis la tie-break în setul decisiv, scor 9-11.

La acea partidă, Sorana a avut un moment tensionat cu propria echipă, antrenorul prezent fiind chiar Cruciat.

În luna februarie a acestui an, Sorana Cîrstea a câștigat în premieră un turneu în România, Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca, unde a învins-o categoric pe Emma Răducanu cu scorul de 6-0, 6-2.

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