  • RAKOW - U CRAIOVA 2-0. Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecționer al naționalei de tineret, a fost dezamăgit de faptul că oltenii nu au folosit un jucător U21 în meciul din Conference League.

Craiova a avut un debut de coșmar în cupele europene. Echipa antrenată de Mirel Rădoi a pierdut joi meciul cu Rakow, din deplasare, cu scorul de 0-2. Marcatorii gazdelor au fost Pienko (min. 47) și Repka (min. 80).

Rakow-U Craiova. Daniel Pancu, enervat de alegerea lui Rădoi: „Mi se pare ciudat”

În meciul cu Rakow, Craiova nu a folosit niciun jucător U21, fapt care l-a scos din sărite pe fostul selecționer al naționalei de tineret.

Uite, Craiova nu a folosit niciun under. Mi se pare ciudat. M-am supărat puțin. Mă enervez rar. Dar de ce mai țineți 5-6 jucători U21 acolo? Să le transmiteți că pot juca doar în campionat?!

E 0-2, nu știu de ce nu intră niciunul, să-i vadă în cupele europene. Vedem ce se întâmplă în lume. Obligatoriu în campionat joacă, în cupele europene nu joacă deloc. Dacă ar fi după ei, nu i-ar pune nici pe bancă. De ce mai vorbim despre copii și juniori în România?

La 21 de ani sunt nepregătiți? Avem o mare problemă dacă jucătorii născuți în 2004 nu pot juca 4-5 minute în cupele europene”, a declarat Pancu, potrivit gsp.ro.

Daniel Pancu, avertisment către olteni: „Trebuie să-și revină”

Daniel Pancu a observat forma slabă prin care trece Universitatea Craiova și a tras un semnal de alarmă: echipa olteană trebuie să-și revină pentru a nu pierde din avantajul pe care îl are față de FCSB în Liga 1.

Cele două echipe se vor întâlni duminică, în cadrul etapei cu numărul 12.

Trebuie să-și revină repede, pentru a ține cel mai periculos adversar la distanță. Pe valoare, în Liga 1, nici nu se discută, FCSB e cel mai periculos adversar.

Dacă FCSB câștigă, se joacă. Dacă va câștiga Universitatea Craiova, FCSB va avea șanse foarte mici la titlu”.

Fostul internațional a vorbit și despre partida slabă a Craiovei cu Rakow. Pancu a mai spus că se aștepta ca oltenii se aibă o perioadă slabă, având în vedere startul perfect de sezon.

„Ce am văzut în repriza a doua a fost ceva... Craiova nu a șutat spre poartă. Nu a șutat, am văzut integral repriza a doua. Au primit gol repede, cartonaș roșu repede, apoi s-a năruit totul. Nu au mai forțat, nu au mai făcut presing.

A fost un joc într-o singură direcție, cu o singură echipă pe teren, Rakow. S-au mai văzut meciuri când a rămas o echipă în 10 și a jucat. Craiova nu a jucat. Experiența europeană contează.

Se vede, au luat contact cu competiția, mai au 5 meciuri și vor avea altă abordare. În a doua repriză, Craiova a făcut cel mai slab meci din acest sezon”, a mai spus Pancu, conform sursei citate.

Era de așteptat să vină și perioada asta. Au început mult prea bine având în vedere ce s-a întâmplat vara asta, le-a plecat cel mai bun om (n.r. - Mitriță). Era natural să vină o perioadă cu această formă Daniel Pancu

Programul Universității Craiova în Conference League

  • 2 octombrie 2025, Rakow - Universitatea Craiova 0-2
  • 23 octombrie 2025, 22:00, Universitatea Craiova – vs FC Noah
  • 6 noiembrie 2025, 22:00, SK Rapid - Universitatea Craiova
  • 27 noiembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05
  • 11 decembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie 2025, 22:00, AEK Atena - Universitatea Craiova

