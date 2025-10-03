Rădoi, reproșuri după meci Jucătorul criticat de antrenor: „Îmi pare rău pentru el, lucrurile astea îl vor costa” + Avertisment pentru echipele din România +11 foto
alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 03.10.2025, ora 00:59
  • Rakow - Universitatea Craiova 2-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, crede că lipsa experienței echipei din Bănie la nivel european a făcut diferența.
  • Tehnicianul a identificat problema din cauza căreia echipele din Superliga au dificultăți în competițiile continentale.

Universitatea Craiova a făcut un joc modest în Polonia. Oltenii nu au expediat niciun șut pe spațiul porții.

Mirel Rădoi, discurs tranșant după Rakow - U Craiova 2-0: „S-a văzut diferența”

Tehnicianul celor de la Universitatea Craiova crede că lipsa de experiență a jucătorilor săi în confruntările europene a făcut diferența în duelul cu Rakow.

„Experiența pe care nu o avem în aceste meciuri, în această competiție, cred că și-a spus cuvântul în seara asta. Ne-a lipsit și ce am discutat zilele astea: puțin curaj.

Pe lângă asta, meciurile acestea internaționale sunt cu intensitate mult mai mare, adversarul e mult mai valoros, mult mai rapid și cred că s-a văzut și diferența asta din punct de vedere fizic”, a spus Mirel Rădoi, la Digi Sport.

Antrenorul oltenilor consideră că echipele din Superliga trebuie să lucreze mental pentru a face față duelurilor europene.

„Mă uitam, în minutul 71, Amorim a avut crampe și, totuși, a terminat partida. În minutul 93 făcea presing.

Aici, cumva, arată și o chestie la care avem de lucrat și nu mă refer doar la Universitatea Craiova, ci la întreg fotbalul românesc: la mentalitate”, a continuat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, despre Screciu: „Lucrurile astea îl pot costa un transfer”

Antrenorul a vorbit și despre eliminarea lui Vladimir Screciu.

„Nu voiam să fac o singură schimbare după eliminarea lui Screciu, de asta am așteptat. Voiam să vedem ce putem face ca să marcăm. Îmi pare rău pentru el, pentru că lucrurile astea îl pot costa un eventual transfer. În cel mai rău caz îi pui o mână în față, nu îl ții.

Nu putem spune că e lipsă de experiență, e jucător de echipa națională. Dacă era alt jucător, nu aș fi avut multe reproșuri. Țin la el, joacă pe poziția pe care am jucat și eu. Nu vreau să devină o obișnuință să antrenăm jocul în inferioritate numerică”, a declarat Rădoi după meci.

Programul celor de la Universitatea Craiova în faza grupei Conference League

  • 2 octombrie 2025, 22:00, Rakow - Universitatea Craiova
  • 23 octombrie 2025, 22:00, Universitatea Craiova – vs FC Noah
  • 6 noiembrie 2025, 22:00, SK Rapid - Universitatea Craiova
  • 27 noiembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05
  • 11 decembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie 2025, 22:00, AEK Atena - Universitatea Craiova

