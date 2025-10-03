O pălărie prea mare pentru U Craiova? Tudor Băluță, după înfrângerea cu Rakow: „Trebuia să arătăm mai bine” + Ce spune Crețu

RAKOW - U CRAIOVA 2-0. Tudor Băluță (26 de ani) și Alexandru Crețu (33 de ani) au vorbit despre debutul ratat al oltenilor în Conference League.

Cei doi au vorbit despre prestația sub așteptări a echipei antrenate de Mirel Rădoi, dar și despre ce va urma pentru echipă la meciul cu FCSB.

RAKOW - U CRAIOVA. Tudor Băluță, la finalul partidei: „Trebuia să arătăm mai bine”

„E o seară neplăcută, ne doream mult mai mult. Ca joc, trebuia să arătăm mult mai bine. Suntem dezamăgiți, însă duminică jucăm în campionat și trebuie să ne gândim la următorul meci.

Cred că și înainte de eliminarea lui Screciu ar fi trebuit să arătăm mai bine. E primul meci, mai avem alte 5 și trebuie să jucăm cu mai mult curaj.

Suntem o echipă care își creează multe ocazii, o echipă ofensivă. Din păcate nu am reușit mai mult în această seară. Suntem dezamăgiți, dar nu vreau să facem un caz din asta.

E o partidă din care aveam de învățat și trebuie să mergem mai departe. Ei poate au o experiență mai mare în cupele europene, dar nu aș spune că este alt nivel. Sunt convins că putem să arătăm mai bine la partidele viitoare”, a declarat Tudor Băluță, la Prima Sport.

Va fi un meci tare (n.r. cu FCSB), un meci între două echipe care se bat să fie sus. Ei au începutul de sezon mai slab, dar indiferent de poziția pe care se află va fi foarte dificil. Mergem cu gândul să luăm cele 3 puncte și sper să reușim. Tudor Băluță

Alexandru Crețu: „Se simte diferența la acest nivel”

„Ne pare rău că nu am reușit să obținem un rezultat pozitiv. Rakow e o echipă bună a campionatului polonez, cu jucători de valoare. Se simte diferența când joci la un asemenea nivel.

Nu e o pălărie prea mare pentru noi, merităm să fim aici, am avut dueluri foarte grele în calificări și am demonstrat că suntem o echipă bună. Și FCSB la fel este calificată în Europa League, și ei au pierdut, dar cred că ar trebui să fim mai pozitivi. Astfel de momente se întâmplă la fotbal. Și echipele mari pierd.

Nu ne gândim că suntem favoriți cu FCSB, e un duel care se joacă, iar cea mai bună echipă va câștiga”, a declarat Alexandru Crețu.

