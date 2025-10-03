Reclamație la Bolojan! Arbitrii excluși după un eveniment caritabil așteaptă ajutorul premierului » Prunea amenință AJF Constanța
Ilie Bolojan, premierul României (foto: Imago)
Diverse

Reclamație la Bolojan! Arbitrii excluși după un eveniment caritabil așteaptă ajutorul premierului » Prunea amenință AJF Constanța

alt-text Viorel Tudorache
Publicat: 03.10.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 03.10.2025, ora 09:00
  • Scandalul excluderii celor doi arbitri constănțeni, Valentin Hîțu (24 de ani) și Cătălin Ghiță (26 de ani), după ce au oficiat la meciul caritabil de la Medgidia, duminică, 28 septembrie, ia amploare.

Fostul portar al echipei naționale, Florin Prunea (57 de ani), care a fost prezent la eveniment în calitate de selecționer al „naționalei șoferilor români de TIR”, a anunțat că l-a informat personal pe premierul Ilie Bolojan despre acest caz.

Florin Prunea susține că a vorbit cu premierul Ilie Bolojan despre cazul arbitrilor excluși de AJF Constanța

Prunea a făcut anunțul într-un comentariu postat joi, 2 octombrie, pe pagina de Facebook a arbitrului Valentin Hîțu.

În mesajul său, fostul internațional a criticat decizia AJF Constanța privind excluderea arbitrilor, a subliniat sprijinul său pentru aceștia și a explicat cum a ajuns să informeze premierul despre situație, anunțând totodată că intenționează să inițieze o petiție către organele statului pentru un control amănunțit la AJF Constanța.

„Cred că a sosit timpul pentru a face ceva pentru acești băieți care au fost excluși din arbitraj. După ce vor primi un răspuns definitiv din partea leprelor de la AJF, vom face o petiție către toate organele statului, pentru un control amănunțit la AJF Constanța.

Alaltăieri am avut o întâlnire cu D-nul Bolojan, la Digi 24, și i-am spus exact ce s-a întâmplat la acest extraordinar eveniment.

A rămas siderat și am stabilit ca atunci când mă întorc din Armenia, mâine, să merg la dânsul la cabinet. Încă o dată, mulțumim, Medgidia, ați fost extraordinari!”.

Valentin Hîțu a confirmat pentru GOLAZO.ro veridicitatea comentariului lui Florin Prunea: „Am vorbit cu dânsul la telefon. Sunt recunoscător că domnul Prunea este alături de noi”.

  • Florin Prunea a fost observator UEFA, joi, la meciul Noah - Rijeka, disputat la Erevan, în Conference League.
Comentariul lui Florin Prunea pe pagina arbitrului Hîțu Comentariul lui Florin Prunea pe pagina arbitrului Hîțu
Comentariul lui Florin Prunea pe pagina arbitrului Hîțu

De ce au fost excluși cei doi arbitri

Comisia Județeană de Arbitri Constanța a anunțat luni, 29 septembrie, excluderea din activitate a arbitrilor Valentin Hîțu și Cătălin Ghiță pentru „arbitrarea repetată a unor meciuri fără delegare oficială”.

„Arbitrii Ghiță Cătălin și Hițu Valentin - ambii în stare de suspendare - se sancționează conform art. 125 din RODAAF cu excluderea din activitatea de arbitraj a CJA Constanța, pentru recidivă în formă continuată privind arbitrarea unor jocuri de fotbal fără a fi delegați de comisia competentă a CJA Constanța, precum și pentru sfidarea Comisiei de delegări.

Deși au fost înștiințați să nu arbitreze un joc de fotbal amical în data de 28.09.2025, întrucât nu au fost delegați, aceștia au oficiat totuși partida.

Cu drept de contestație în termen de 5 (cinci) zile la Comisia de Apel a CJA Constanța”, se arată în comunicatul Asociației Județene de Fotbal Constanța.

Valentin Hîțu (stânga) și Cătălin Ghiță (dreapta) au fost asistenții arbitrului George Găman, care oficiază în Liga 1. Toți trei au arbitrat fără ecusoane pe echipament Valentin Hîțu (stânga) și Cătălin Ghiță (dreapta) au fost asistenții arbitrului George Găman, care oficiază în Liga 1. Toți trei au arbitrat fără ecusoane pe echipament
Valentin Hîțu (stânga) și Cătălin Ghiță (dreapta) au fost asistenții arbitrului George Găman, care oficiază în Liga 1. Toți trei au arbitrat fără ecusoane pe echipament

Valentin Hîțu și Cătălin Ghiță au contestat decizia la AJF Constanța

Valentin Hîțu și Cătălin Ghiță au contestat decizia CJA Constanța, iar primul a declarat pentru GOLAZO.ro că, dacă Asociația Județeană de Fotbal își va menține decizia de excludere, atunci ei vor da în judecată instituția.

„Ambii am depus contestații la AJF. Președintele Cîrjă (n.r. - Lucian Sorin Cîrjă) ne-a vorbit în scârbă: «Pentru ce ați venit? Nu mai faceți parte din Comisia de Arbitri!».

Nu ne așteptăm să se schimbe decizia. Ni s-a zis: «Oricum vom ține cont de regulament, stați liniștiți. Ne asumăm tot ce facem».

Ni s-a spus că în 30 de zile va fi judecată contestația noastră. Dacă AJF va menține decizia de excludere ne vom adresa instanțelor civile. Până acum n-am avut niciun conflict cu cei din conducerea AJF”, a declarat Valentin Hîțu.

Meci caritabil pentru o fetiță de 4 ani grav bolnavă. S-au strâns 20.000 de euro

Peste 10.000 de persoane au fost prezente pe stadionul „Iftimie Elisei” din Medgidia la meciul dintre naționalele de șoferi ale României și Italiei.

A fost un meci caritabil, iar fondurile strânse au fost destinate Evelinei, o fetiță de 4 ani grav bolnavă, fiica unui șofer. Potrivit organizatorilor, s-au strâns aproximativ 20.000 de euro.

