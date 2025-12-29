Ce autogol! Naționala lui Ngezana, egalată de Zimbabwe după o deviere nefericită! Cum s-a terminat meciul de la Cupa Africii pe Națiuni

Zimbabwe - Africa de Sud 2-3. Naționala lui Siyabonga Ngezana s-a impus în ultimul meci al grupelor și a obținut calificarea în faza următoare a Cupei Africii.

Sud-africanii au avut totuși emoții, după ce Zimbabwe egalase în minutul 74, în urma unui autogol al lui Modiba, colegul din defensivă al jucătorului de la FCSB.

Africa de Sud a încheiat grupa pe locul 2 grupa de calificare, cu 6 puncte, la un punct în spatele Egiptului, și va merge în faza optimilor de finală.

Zimbabwe - Africa de Sud 2-3 . Autogol nefericit pentru naționala lui Ngezana

Cu Ngezana titular și de această dată, Africa de Sud a condus în două rânduri, cu 1-0, respectiv 2-1, după golurile marcate de Moremi și Foster.

Cu toate acestea, naționala pregătită de tehnicianul Mario Marinică a reușit să restabilească egalitatea în minutul 74, moment care a redat speranțele celor din Zimbabwe pentru calificare.

Aubrey Modiba, colegul din defensivă al lui Ngezana, fundașul de la FCSB, a deviat în propria poartă, după ce mingea respinsă de portar l-a lovit direct în cap.

Sud-africanii nu au cedat, iar în minutul 82 au marcat golul victoriei, prin Appollis, dintr-o lovitură de la 11 metri, acordată după intervenția VAR.

Astfel, Ngezana și naționala sa vor merge mai departe, în faza optimilor de finală ale Cupei Africii pe Națiuni.

