„Naționala nu e o obsesie" A venit în România din Spania și surprinde: „Câteva sute de mii sau câteva milioane de euro este același lucru"
Daniel Paraschiv. Foto: Iosif Popescu
„Naționala nu e o obsesie" A venit în România din Spania și surprinde: „Câteva sute de mii sau câteva milioane de euro este același lucru"

alt-text George Neagu , Iosif Popescu (foto/video) , Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.01.2026, ora 15:33
alt-text Actualizat: 06.01.2026, ora 17:50
  • CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Daniel Paraschiv (26 de ani), noul atacant al celor de la Rapid, a vorbit despre o potențială convocare la echipa națională.
  • Jucătorul venit din Spania a explicat și cum a luat decizia de a se alătura echipei antrenate de Costel Gâlcă.

Daniel Paraschiv a fost prezentat oficial, luni, de către Rapid și a mers direct în Antalya, pentru a se alătura lotului aflat în cantonament.

Daniel Paraschiv: „Naționala nu este o obsesie”

Întrebat dacă se gândește la o potențială convocare la națională pentru duelul cu Turcia de la barajul pentru calificarea la Mondial, atacantul giuleștenilor a precizat:

„Nu este un obiectiv neapărat acesta (n.r. - convocarea la națională), pentru că am spus-o, obiectivele echipei primează și mai apoi cele personale. Dacă va fi să ajung acolo mai devreme sau mai târziu, va fi bine primit. Însă nu este o obsesie.

Ce jucător nu și-ar dori să joace cu echipa națională la Mondial? Însă, trebuie să-mi aștept rândul, să demonstrez că aș merita în primul rând să fiu acolo. Dar, cum am zis, avem jucători buni și e pe mâini bune naționala”, a declarat Daniel Paraschiv.

Daniel Paraschiv a bifat o singură selecție pentru naționala României, în 2022. Edi Iordănescu, selecționerul de atunci al „tricolorilor”, l-a convocat pe atacant pentru amicalul cu Republica Moldova, scor 5-0, în care a reușit să înscrie din penalty.

România va întâlni Turcia în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial. Meciul va avea loc pe 26 martie și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Daniel Paraschiv: „Consider că am făcut un pas bun pentru cariera mea”

Atacantul a explicat și cum a ajuns să ia decizia de a veni la Rapid.

Am luat decizia rapid. Pe moment chiar. Când mi s-a adresat această întrebare dacă doresc să vin la Rapid, răspunsul a fost sincer, a fost direct și, cu siguranță, a durat un pic mai mult pentru că au fost implicate trei cluburi, dar cred că acest transfer nu a fost niciodată periclitat.

Consider că am făcut un pas bun pentru cariera mea. Sunt la un club care se luptă pentru trofee, pentru accederea în cupele europene. Și nu văd asta ca a fi un pas înapoi sau nici măcar o încercare de relansare. Nu cred că e în groapă cariera mea.

De asta sunt aici în cantonament. Să învăț automatismele, mecanismele fiecărui jucător. Nu mai sunt un jucător de 18 sau 19 ani. Am o anumită experiență și consider că o pot pune foarte bine în folosul echipei”, a mai adăugat Daniel Paraschiv.

Am vorbit a doua zi după ce am ajuns. Am avut o discuție destul de simplă, bazată pe anumite generalități și din fotbal și din viață. Mi-a plăcut foarte mult să vorbesc cu dânsul și, cu siguranță, vom mai avea și alte discuții pe teme mai centrale, să zic. Daniel Paraschiv, despre discuția avută cu Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului

Daniel Paraschiv: „Banii nu sunt atât de importanți”

Noul vârf al giuleștenilor a mai fost întrebat dacă a pierdut mulți bani odată ce venirea sa la Rapid.

Banii nu sunt atât de importanți. Știu că sună un pic a clișeu, dar, cu siguranță, contează foarte mult locul în care ești și cum te simți în locul respectiv. Și consider că am făcut alegerea potrivită pentru mine și pentru familia mea.

Sunt într-un loc bun și, cu siguranță, partea financiară… Serios vorbind acum, un fotbalist care câștigă câteva sute de mii sau câteva milioane… siguranța financiară pentru mine, cel puțin, este aceeași. Și nu a contat foarte mult că am pierdut niște bani”.

Daniel Paraschiv, atacant Rapid, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Daniel Paraschiv, atacant Rapid, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Constantin Gâlcă, antrenor Rapid, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Daniel Paraschiv, atacant Rapid, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Cifrele lui Daniel Paraschiv:

  • FC Hermannstadt: 95 de meciuri, 31 de goluri, 7 pase decisive
  • Luceafărul Oradea: 34 de meciuri, 14 goluri
  • Real Oviedo: 31 de meciuri, 3 goluri, două pase decisive
  • Viitorul Târgu Jiu: 30 de meciuri, 12 goluri, o pasă decisivă
  • FC Voluntari: 12 meciuri, un gol
  • Cultural Leonesa: 10 meciuri, un gol

