PSG, prea mare pentru Ligue 1 Un jurnalist francez se așteaptă ca parizienii să se retragă din campionatul intern: „Superliga este viitorul lor”
PSG/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
PSG, prea mare pentru Ligue 1 Un jurnalist francez se așteaptă ca parizienii să se retragă din campionatul intern: „Superliga este viitorul lor”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.09.2025, ora 12:15
alt-text Actualizat: 25.09.2025, ora 12:15
  • Daniel Riolo (55 de ani), editorialistul RMC Sport, consideră că PSG ar trebui să se retragă din Ligue 1 și să se alăture proiectului Superligii Europene.

Lipsa de reacție a fanilor celor de la PSG, după înfrângerea din „Le Classique”, 0-1, cu Marseille a reaprins dezbaterile despre viitorul Ligue 1.

Daniel Riolo: „Superliga este viitorul lui PSG”

Editorialistul RMC Sport vede acest lucru ca pe un nou pas înaintea unei posibile apropieri între clubul parizian și SuperLigă.

Riolo a amintit că în 2021, când proiectul a fost propus, Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG, a apărat UEFA și Ligue 1.

„Aș dori să revin asupra unui episod și asupra ipocriziei vehiculate, totuși, în ultimii ani. Când, acum trei sau patru ani, s-a pus în discuție Superliga, care ar fi trebuit să atragă în mod natural PSG fără ipocrizie.

La acel moment am avut un președinte al PSG care s-a urcat pe calul său alb și ne-a făcut să credem că competiția națională era cea mai importantă și că era minunată.

Repet că, dacă nu ar fi fost o ipocrizie și o minciună… Eu, acum patru ani, am spus-o: Superliga este viitorul pentru PSG.

Pe termen lung, PSG nu are altă ieșire. Ligue 1 devine prea mică, nu există nimic de câștigat din asta” a afirmat Daniel Riolo, citat de RMCSport

Daniel Riolo: „PSG nu are altă cale de ieșire”

Rilo și-a continuat discursul și a adus în discuție și factorul economic. Acesta consideră Ligue 1 se va prăbuși din cauza colapsului financiar, iar PSG nu va avea de ales, decât să se alăture competiției care ar trebui să concureze cu Liga Campionilor.

„Restructurați tot fotbalul european! Pentru că, în orice caz, pe termen lung, totul se va prăbuși și în doi ani nu vor mai fi bani în Ligue 1, vom vedea centre de antrenament concurând între ele.

Nu va mai fi campionat, nu va mai valora nimic pentru că decalajele sunt mult prea mari. Fac campanie pentru ca noi să nu ne mințim unii pe alții”, a concluzionat Riolo.

Ce este Superliga Europei

Douăsprezece cluburi europene, Juventus, FC Barcelona, Real Madrid, Tottenham, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Atletico Madrid, Inter Milano şi AC Milan, au lansat, în aprilie 2021, proiectul Superligii Europene.

Totuși, acesta a eşuat rapid, în urma opoziţiei FIFA şi UEFA, a forurilor naţionale, dar şi a mediului politic european. Cu toate acestea, Barcelona și Real Madrid nu au renunțat la proiect.

Pe 25 iulie, președintele catalanilor, Joan Laporta, a anunțat că Superliga se află în negocieri cu UEFA pentru a ajunge la un acord privind reformarea Ligii Campionilor.

Un eventual acord ar putea duce la renunțarea proiectului.

„Întotdeauna am încercat să joc un rol în construirea de punți între SuperLigă și UEFA.

Ne aflăm acum într-o situație în care Superliga poartă discuții cu UEFA. Aleksander Ceferin a desemnat câteva persoane din cadrul UEFA să discute cu reprezentanții Superligii.

De asemenea, el a discutat cu Bernd Reichart, directorul general al Superligii, și cu întreaga sa echipă, care include avocați apropiați cluburilor care fac parte din proiect.

Și se ajunge la un acord de principiu bazat pe trei blocuri. Cred că, pentru binele fotbalului, este pozitiv ca acest acord să se realizeze cât mai curând posibil. Există o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene care susține poziția Superligii.

Cred că acest lucru este important, dar ceea ce este și mai important este ca lumea fotbalului să fie unită. Văd acum o mare disponibilitate din partea președintelui UEFA. Insist, Ceferin este un om capabil și de încredere, iar noi lucrăm în acest sens”, declara Laporta într-un interviu pentru mundodeportivo.com

Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
