Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital

Gavi (21 de ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, după ce a fost operat cu succes la genunchi.

Marți, Gavi a fost supus unei intervenții chirurgicale la genunchiul drept și va fi indisponibil între 4-5 luni.

Gavi, mesaj direct de pe patul de spital

Inițial, atât medicii, cât și fotbalistul se așteptau ca acesta să nu lipsească mai mult de maximum două luni, însă problemele au fost mult mai grave.

Nici chirurgului nu i-a venit să creadă ce a văzut când i-a „deschis” genunchiul: atât cartilajul, cât și ligamentele erau afectate , a scris Marca.

Mijlocașul a fost operat cu succes și a început deja recuperarea.

Gavi a postat un mesaj pe rețelele de socializare, alături de o fotografie în care este înconjurat de trei dintre coechipierii săi: Lamine Yamal, Pedri și Ronald Araujo.

Jucătorul le-a mulțumit fanilor pentru mesajele primite.

„Cei care mă cunosc știu că voi reveni de câte ori va fi nevoie pentru a apăra Barcelona și pe coechipierii mei până la sfârșit”, se arată în postarea lui Gavi de pe Instagram.

Ulterior, acesta a inclus și un citat: „Un adevărat campion nu se formează în momentele de succes, ci în cele în care se ridică după ce a căzut.

Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de încurajare și pentru dragostea voastră!” a încheiat Gavi.

Fotbalistul de 21 de ani a jucat doar în două meciuri pentru Barcelona în acest sezon. A strâns 21 de minute în victoria cu Mallorca, 3-0, și 45 în succesul cu Levante, 3-2.

Gavi ar urma să revină pe teren abia în februarie 2026, ratând mare parte din actualul sezon.

Gavi nu este la prima accidentare gravă

Aceasta nu este prima accidentare gravă pentru Gavi. În noiembrie 2023, fotbalistul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, în duelul dintre Spania și Georgia, 3-1, iar recuperarea a fost dificilă.

Mijlocașul catalanilor a ratat restul sezonului și Campionatul European din 2024.

155 de meciuri și 10 goluri are Gavi pentru Barcelona

Barcelona l-a pierdut și pe Fermin Lopez

Trupa pregătită de Hansi Flick traversează o perioadă complicată din punct de vedere al lotului, după ce și Fermin Lopez s-a accidentat. Acesta s-a prăbușit pe teren în duelul câștigat contra lui Getafe, 3-0.

Fermin Lopez are probleme în zona inghinală și va fi indisponbil pentru următoarele 3 săptămâni.

🚨 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎 🚨



El jugador 𝐅𝐞𝐫𝐦𝐢́𝐧 𝐋𝐨́𝐩𝐞𝐳 presenta una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo. El tiempo de baja será de unas tres semanas. pic.twitter.com/wXluXXRlHJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 22, 2025

