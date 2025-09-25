Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon

La Liga a stabilit data și ora primului „El Clasico” din acest sezon dintre Real Madrid și Barcelona.

Confruntarea urmează să aibă loc în etapa #10 din La Liga, pe „Santiago Bernabeu”.

Real Madrid - Barcelona se joacă pe 26 octombrie

Federaţia Spaniolă de Fotbal şi La Liga au anunțat că primul „El Clasico” din stagiunea 2025-2026 este programat duminică, 26 octombrie, cu începere de la ora 17:15 , informează marca.com.

Real Madrid își dorește revanșa în fața marii rivale, după ce în sezonul trecut a pierdut toate cele patru confruntări directe.

Real Madrid - Barcelona 0-4 (La Liga)

Real Madrid - Barcelona 2-5 (Super Cupa Spaniei)

Barcelona - Real Madrid 2-2, 3-2 după prelungiri (Finala Cupei Spaniei)

Barcelona - Real Madrid 4-3

În ciuda faptului că mai sunt trei etape până la marele duel, specialiștii din fotbalul spaniol consideră că acesta va reprezenta un duel-cheie în lupta pentru titlu.

În săptămâna premergătoare confruntării de pe „Santiago Bernabeu”, atât Real Madrid, cât și Barcelona vor avea programate meciuri în Liga Campionilor.

Catalanii vor juca marți, 21 octombrie, cu Olympiacos, în timp ce, o zi mai târziu, formația lui Xabi Alonso va întâlni Juventus. De precizat că ambele formații vor evolua pe teren propriu.

Până atunci, Real Madrid ocupă primul loc în La Liga, cu 18 puncte, în timp ce Barcelona este pe locul al doilea, cu 13 puncte, dar și cu un meci mai puțin disputat.

Trupa antrenată de Hansi Flick va juca, în această seară, pe terenul celor de la Real Oviedo, formația la care este legitimat și internaționalul român Horațiu Moldovan, cu începere de la ora 22:30.

