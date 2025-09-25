Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Kylian Mbappe în duel cu Lamine Yamal/ Foto: IMAGO
Campionate

Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.09.2025, ora 10:41
alt-text Actualizat: 25.09.2025, ora 10:41
  • La Liga a stabilit data și ora primului „El Clasico” din acest sezon dintre Real Madrid și Barcelona.

Confruntarea urmează să aibă loc în etapa #10 din La Liga, pe „Santiago Bernabeu”.

Defectele și pericolul contra FCSB GOLAZO.ro decodifică jocul lui Go Ahead Eagles. Unde sunt fisurile și care e omul de anihilat
Citește și
Defectele și pericolul contra FCSB GOLAZO.ro decodifică jocul lui Go Ahead Eagles. Unde sunt fisurile și care e omul de anihilat
Citește mai mult
Defectele și pericolul contra FCSB GOLAZO.ro decodifică jocul lui Go Ahead Eagles. Unde sunt fisurile și care e omul de anihilat

Real Madrid - Barcelona se joacă pe 26 octombrie

Federaţia Spaniolă de Fotbal şi La Liga au anunțat că primul „El Clasico” din stagiunea 2025-2026 este programat duminică, 26 octombrie, cu începere de la ora 17:15, informează marca.com.

Real Madrid își dorește revanșa în fața marii rivale, după ce în sezonul trecut a pierdut toate cele patru confruntări directe.

  • Real Madrid - Barcelona 0-4 (La Liga) 
  • Real Madrid - Barcelona 2-5 (Super Cupa Spaniei) 
  • Barcelona - Real Madrid 2-2, 3-2 după prelungiri (Finala Cupei Spaniei)
  • Barcelona - Real Madrid 4-3

În ciuda faptului că mai sunt trei etape până la marele duel, specialiștii din fotbalul spaniol consideră că acesta va reprezenta un duel-cheie în lupta pentru titlu.

În săptămâna premergătoare confruntării de pe „Santiago Bernabeu”, atât Real Madrid, cât și Barcelona vor avea programate meciuri în Liga Campionilor.

Catalanii vor juca marți, 21 octombrie, cu Olympiacos, în timp ce, o zi mai târziu, formația lui Xabi Alonso va întâlni Juventus. De precizat că ambele formații vor evolua pe teren propriu.

Până atunci, Real Madrid ocupă primul loc în La Liga, cu 18 puncte, în timp ce Barcelona este pe locul al doilea, cu 13 puncte, dar și cu un meci mai puțin disputat.

Trupa antrenată de Hansi Flick va juca, în această seară, pe terenul celor de la Real Oviedo, formația la care este legitimat și internaționalul român Horațiu Moldovan, cu începere de la ora 22:30.

Citește și

România ratează calificarea la Euro 2026 Sub privirile lui Răzvan Burleanu , „tricolorii” au scăpat in extremis biletele pentru turneul final
Alte sporturi
22:58
România ratează calificarea la Euro 2026 Sub privirile lui Răzvan Burleanu, „tricolorii” au scăpat in extremis biletele pentru turneul final
Citește mai mult
România ratează calificarea la Euro 2026 Sub privirile lui Răzvan Burleanu , „tricolorii” au scăpat in extremis biletele pentru turneul final
Presiune pe FCSB Anunțul făcut de Go Ahead Eagles înainte de duelul din Olanda
Europa League
22:39
Presiune pe FCSB Anunțul făcut de Go Ahead Eagles înainte de duelul din Olanda
Citește mai mult
Presiune pe FCSB Anunțul făcut de Go Ahead Eagles înainte de duelul din Olanda

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Real Madrid barcelona el clasico la liga
Știrile zilei din sport
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
Europa League
00:16
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
Citește mai mult
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Europa League
25.09
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Citește mai mult
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Reacție savuroasă🤣 Darius Olaru l-a trollat în direct pe Gigi Becali după victoria din Olanda! Ce a făcut la microfon
Europa League
25.09
Reacție savuroasă🤣 Darius Olaru l-a trollat în direct pe Gigi Becali după victoria din Olanda! Ce a făcut la microfon
Citește mai mult
Reacție savuroasă🤣 Darius Olaru l-a trollat în direct pe Gigi Becali după victoria din Olanda! Ce a făcut la microfon
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Nationala
25.09
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Citește mai mult
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:04
FCSB a răsturnat calculele Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles
FCSB a răsturnat calculele  Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles
10:10
FCSB i-a iritat pe olandezi Frustrați după eșec: „E de rahat! Trebuie să fim și noi enervanți ca românii”
FCSB i-a iritat pe olandezi Frustrați după eșec: „E de rahat! Trebuie să fim și noi enervanți ca românii”
09:12
Cătălin Tolontan Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Cătălin Tolontan Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
00:26
„Am revenit!” David Miculescu răsuflă ușurat după debutul din Europa League: „După atâtea zile proaste...”
„Am revenit!” David Miculescu răsuflă ușurat după debutul din Europa League: „După atâtea zile proaste...”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Top stiri din sport
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Superliga
25.09
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Citește mai mult
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB
Europa League
25.09
Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB
Citește mai mult
Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB
Kopic după Lucescu?  Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan”
Superliga
25.09
Kopic după Lucescu? Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan”
Citește mai mult
Kopic după Lucescu?  Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan”
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost  sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga
Superliga
25.09
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga
Citește mai mult
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost  sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 11 rapid 19 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share