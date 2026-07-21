Avertisment pentru Portugalia Un specialist în marketing e convins: „Va fi o adevărată dramă când Ronaldo se va retrage”

Daniel Sa , director executiv al Institutului Portughez de Administrare a Marketingului (IPAM), a vorbit despre impactul pe care îl are Cristiano Ronaldo (41 de ani) asupra echipei naționale.

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Daniel Sa este de părere că Portugalia va înregistra o scădere semnificativă în ceea ce privește vizibilitatea, după retragerea superstarului lusitan.

Daniel Sa: „Va fi o adevărată dramă când Ronaldo se va retrage”

„Poate sună puțin dur, dar din punct de vedere al mărcii, Ronaldo este incomparabil mai important decât întreaga echipă națională a Portugaliei și nu știu câte alte echipe la un loc.

Va fi o adevărată dramă când Ronaldo se va retrage, pentru că oamenii încă nu-și dau seama de atenția mediatică care se va pierde.

Vom coborî pe o scară rulantă cu o viteză amețitoare”, a declarat Daniel Sa, citat de abola.pt.

Daniel Sá / Foto: ipam.pt

Daniel Sa : „Ronaldo a ajutat Federația să semneze numeroase contracte”

Directorul executiv al IPAM a amintit și de rolul esențial pe care l-a jucat Cristiano Ronaldo în promovarea imaginii Portugaliei la nivel mondial.

În plus, Sa consideră că Federația trebuie să pregătească din timp perioada post-CR7 și să promoveze noi jucători capabili să atragă atenția publicului și a presei la nivel internațional.

„Ronaldo este cel care, de mai bine de 20 de ani, ajută Federația să semneze numeroase contracte și să câștige foarte mulți bani.

Cred că FPF pregătește o narațiune diferită, pentru că nu poate depinde de o singură persoană și trebuie să prezinte și alte argumente.

Evident, fotbalul portughez înseamnă mai mult decât Ronaldo, dar această nouă strategie trebuie exploatată bine”, a concluzionat Daniel Sá.

Pe lângă fotbalistul Ronaldo, există influencerul Ronaldo, care este cel mai mare din lume și persoana cu cei mai mulți urmăritori pe rețelele sociale. Ronaldo, sponsorizat de numeroase mărci naționale și internaționale, și Ronaldo, investitorul în multiple sectoare industriale. După ce se va retrage din activitatea sportivă, această marcă va continua să crească. Daniel Sá, director executiv al Institutului Portughez de Administrare a Marketingului (IPAM)

Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo nu a reușit să-și treacă în palmares singurul trofeu important care îi lipsește din carieră: Cupa Mondială.

Superstarul lusitan a marcat trei goluri la turneul final, însă Portugalia a fost eliminată în sferturi de Spania, scor 0-1.

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Ulterior, „Furia Roja” s-a impus cu același scor și în finala cu Argentina și a pus mâna pe al doilea trofeu mondial din istorie, după cel cucerit în 2010.

Pentru Ronaldo, Campionatul Mondial din acest an a fost, cel mai probabil, ultimul la care a participat.

Cristiano are consolarea că a devenit singurul jucător din istorie care a marcat la șase ediții consecutive (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

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