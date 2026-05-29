Marius Baciu a învins Dinamo ca antrenor la Juventus București (foto: Sport Pictures)
Victoria carierei Marius Baciu a învins Dinamo în 2018, chiar în „Groapă" » Ce spunea atunci antrenorul FCSB despre „alb-roșii"

alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 15:21
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 15:21
  • Marius Baciu va trăi vineri seară primul „Derby de România” din cariera de antrenor, chiar în meciul decisiv pentru calificarea în preliminariile Conference League.
  • Noul tehnician al FCSB a mai întâlnit-o de două ori pe Dinamo, în 2018, pe banca lui Juventus București, iar bilanțul său este perfect echilibrat: o victorie și o înfrângere.
  • Finala barajului pentru Conference League se joacă vineri de la ora 20:30 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro, precum și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Dinamo și FCSB se înfruntă pe stadionul Arcul de Triumf, în „finala” barajului pentru preliminariile UEFA Conference League, un meci în care specialiștii înclină ușor balanța în favoarea formației din Ștefan cel Mare.

Marius Baciu are ca antrenor o victorie și o înfrângere cu Dinamo

Contextul readuce în prim-plan și trecutul lui Marius Baciu, antrenorul FCSB, care a mai reușit să învingă Dinamo din postura de outsider, în perioada în care o pregătea pe Juventus București.

Tehnicianul de 51 de ani se află acum în fața primului său „Derby de România” ca antrenor principal, dar și în fața celui de-al treilea duel din carieră cu Dinamo.

Până în acest moment, Marius Baciu a întâlnit echipa din Ștefan cel Mare doar în sezonul 2017/2018, pe banca lui Juventus București, iar bilanțul său este echilibrat: o victorie și o înfrângere.

Prima lovitură: Baciu a învins-o pe Dinamo chiar în Ștefan cel Mare

Primul duel direct dintre Marius Baciu și Dinamo s-a disputat în play-out-ul Ligii 1, într-un sezon în care Juventus București lupta pentru salvarea de la retrogradare.

La prima participare din istorie a „câinilor” în play-out, formația pregătită atunci de actualul antrenor al FCSB a produs surpriza chiar pe stadionul Dinamo și s-a impus cu 2-1. Acesta a rămas cel mai important succes din cariera sa de antrenor.

Ciprian Petre a deschis scorul încă din minutul 10, Daniel Popa a egalat imediat după pauză pentru „câini”, însă brazilianul Wallace a adus victoria oaspeților în minutul 70.

Marius Baciu, după ce a învins Dinamo cu Juventus București: Le-am zis jucătorilor că nu joacă numele

La finalul acelui meci, Marius Baciu a subliniat că diferența a fost făcută de atitudinea jucătorilor săi: „Le-am zis jucătorilor că nu joacă numele. La ora actuală, Dinamo trece printr-o perioadă grea”. Dinamo era pregătită de Florin Bratu.

Dinamo - Juventus București 1-2

  • Au marcat: Daniel Popa 51’ / Ciprian Petre 10’, Wallace 70’
  • Dinamo: Muțiu – Romera, M. Popescu, Katsikas, Vl. Olteanu - Mahlangu, D. Nistor - Torje (46 L. Gheorghe), R. Moldoveanu, Pesic (74 Salomao) - D. Popa (63 Nemec). Antrenor: Florin Bratu
  • Juventus București: Drăghia - Kardes, Wallace, Leca, Popescu - Gheorghe, Acolatse (57 Balgiu) - Drăghici, C. Petre (65 L. Băjenaru), Nicoară (88 Fl. Ștefan) - Elek. Antrenor: Marius Baciu

VIDEO. Conferință Marius Baciu, înaintea barajului Dinamo - FCSB

Revanșa lui Dinamo și retrogradarea lui Juventus

Al doilea duel dintre Marius Baciu și Dinamo a avut loc spre finalul acelui sezon, iar de această dată alb-roșiii s-au impus fără emoții, 2-0, pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari.

Mihai Popescu, actualul stoper al FCSB, a deschis scorul cu o lovitură de cap după un corner, iar Dan Nistor a închis tabela cu un șut spectaculos din interiorul careului.

La finalul sezonului 2017/2018, Juventus București a retrogradat în Liga 2, în timp ce Dinamo a încheiat pe primul loc în play-out.

La acea vreme, în Liga 1 nu exista încă barajul pentru calificarea în cupele europene între echipele din play-off și play-out, sistem introdus ulterior, începând cu sezonul 2020/2021.

Juventus București - Dinamo 0-2

  • Au marcat: Mihai Popescu 64’, Dan Nistor 72’
  • Juventus București: Drăghia - Kardes, Walace (cpt), Leca, D. Popescu - Balgiu, V. Gheorghe (67 Al. Ilie) - Drăghici, Băjenaru, V. Nicoară (90 R. Neacșu) - M. Constantinescu (82 Cr. Ciobanu). Antrenor: Marius Baciu
  • Dinamo: Penedo - Corbu, M. Popescu, Katsikas, Vl. Olteanu - Palic (70 Dudea), Mahlangu, D. Nistor (cpt) - Hanca (84 Longher), D. Popa (81 Pesic), Salomao. Antrenor: Florin Bratu

Înaintea mandatului de la Juventus București, Marius Baciu a mai pregătit în Liga 1 și Concordia Chiajna, unde a strâns 19 meciuri în sezoanele 2014/2015 și 2015/2016. Totuși, în acea perioadă, tehnicianul nu a apucat să o întâlnească pe Dinamo.

E un meci al orgoliilor, unde se poate întâmpla orice. Simt că suntem pregătiți. Întâlnim o echipă foarte bună, care a făcut o figură foarte frumoasă în ultima perioadă. Au continuitate în ceea ce înseamnă antrenor și ideile pe care și le-a transpus. Și noi încercăm să ne ridicăm la un nivel foarte bun. Echipa care va greși mai puțin va avea câștig de cauză. Marius Baciu, antrenor FCSB

Gigi Becali a apelat la Baciu în criză de soluții

Marius Baciu a fost instalat la FCSB pe 19 mai 2026, cu doar câteva zile înaintea semifinalei barajului pentru Conference League, câștigată dramatic de roș-albaștri cu FC Botoșani, scor 4-3, după 120 de minute.

Gigi Becali a apelat la fostul fundaș central într-un moment delicat pentru club, după plecarea intempestivă a lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Patronul FCSB a fost nevoit să găsească rapid o variantă pentru finalul sezonului, iar alegerea s-a oprit asupra lui Baciu, care nu mai antrenase de trei ani.

Ultima experiență a lui Marius Baciu pe bancă a fost în liga a doua din Arabia Saudită, la Al-Nahdah, formație de care s-a despărțit în vara anului 2023. Fostul selecționer Victor Pițurcă l-a caracterizat pe Marius Baciu „antrenor doar cu numele”.

Contractul semnat cu FCSB este valabil un sezon, însă calificarea în cupele europene reprezintă obiectivul imediat și decisiv. În cazul unui eșec cu Dinamo, viitorul lui Baciu la formația roș-albastră ar putea deveni incert încă dinaintea startului noului campionat.

Suntem într-un moment în care chiar putem salva tot. Nu cred că e realizare să fim în Conference League, nu cred că va fi un capăt de țară dacă nu vom reuși, dar va fi o realizare deosebită dacă putem să ducem echipa în Conference League. Marius Baciu, antrenor FCSB

