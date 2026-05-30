„Dezamăgirea este mare” Pușcaș, mesaj pentru fani după eșecul dramatic cu FCSB: „Ceea ce s-a construit aici este doar începutul”

George Pușcaș (30 de ani) a transmis un mesaj pentru suporterii lui Dinamo după eșecul cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri, în finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Atacantul este accidentat și nu s-a aflat pe foaia de joc a lui Zeljko Kopic (48 de ani).

Dinamo a fost aproape de revenirea în cupele europene, însă a cedat dramatic pe „Arcul de Triumf”.

FCSB a deschis scorul prin Joyskim Dawa, în minutul 10, Dinamo a egalat în repriza a doua, prin Mamoudou Karamoko, iar Ofri Arad a marcat golul decisiv în minutul 107.

Pușcaș, mesaj pentru fani după eșecul dramatic cu FCSB: „Ceea ce s-a construit aici este doar începutul”

Pușcaș nu a făcut parte din lotul lui Dinamo pentru barajul cu FCSB, deși clubul sperase să îl recupereze pentru meci.

„Dezamăgirea este mare. Am visat cu toții să facem încă un pas și să ne calificăm mai departe, iar faptul că nu am reușit doare.

Astăzi suferim împreună, dar mâine ne ridicăm împreună. Ceea ce s-a construit aici este doar începutul. Avem motive să fim mândri, să rămânem uniți și să privim cu încredere spre sezonul viitor.

Mulțumim pentru tot. Ne vom întoarce mai puternici”, a notat atacantul, pe rețelele de socializare.

George Pușcaș s-a accidentat în minutul 38 al meciului cu CFR Cluj. Ulterior, a fost menajat la meciul cu U Cluj, iar înaintea derby-ului existau speranțe că va putea reveni.

Atacantul a bifat 8 meciuri pentru Dinamo, perioadă în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a spus că atacantul a acuzat din nou dureri în ziua meciului, lucru de care se temea că se va întâmpla.

„Am lăsat impresia că putem mai mult și am obținut cât ne-am propus la începutul sezonului. Mie mi-a fost frică de două lucruri.

Să nu îl pierdem pe Pușcaș și chiar asta s-a întâmplat în dimineața meciului. El a fost încărcat pentru că nu a mai jucat de mult timp. A avut o microleziune. Am avut 12 zile să îl tratăm pentru partida aceasta. A simțit din nou dureri și în ziua meciului ne-am dat seama că nu puteam să îl folosim.

Mi-a fost frică și să nu luăm gol până în minutul 10. Le-am spus și apropiaților. Parcă anticipam asta. Îmi vine să mă bat peste gură. Nu s-au aliniat astrele pentru noi aseară. Parcă am avut o premoniție. M-am ofticat că m-am gândit la asta”, a spus Nicolescu, conform fanatik.ro.

