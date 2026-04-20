Moment fără precedent FOTO. „Centralul" finalei Cupei Olandei, surprins în timp ce vorbește la telefon în timpul meciului!

alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 14:58
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 15:01
  • Momente nemaiîntâlnite în fotbal! În timpul finalei Cupei Olandei dintre AZ Alkmaar și NEC Nijmegen, 5-1, arbitrul Danny Makkelie (43 de ani) a mers la marginea terenului pentru a vorbi la telefon.
AZ Alkmaar și NEC Nijmegen s-au întâlnit, duminică, în finala Cupei Olandei, iar arbitrul Danny Makkelie s-a aflat la „centru”.

În minutul 73, după golul de 3-0 pentru AZ Alkmaar, marcat de Peer Koopmeiners, Makkelie a mers la marginea terenului pentru a vorbi la telefon.

FOTO. Danny Makkelie a răspuns la telefon în timpul meciului AZ Alkmaar - NEC Nijmegen 5-1

În ultimele 15 minute ale finalei Cupei Olandei, la scorul de 3-0 în favoarea celor de la AZ Alkmaar, atmosfera de pe stadionul De Kuip din Rotterdam începea să devină tot mai ostilă.

În acel moment, Danny Makkelie a fost chemat la margine pentru a vorbi la telefon, lucru nemaiîntâlnit într-un meci de fotbal. „Centralul” a fost apelat de un ofițer de securitate referitor la siguranța oamenilor din tribune și posibila utilizare de artificii, scrie sportnieuws.nl.

Danny Makkelie când vorbea la telefon. Foto: sportnieuws.nl

Imediat după acel moment, pe sistemul de sonorizare a stadion s-a putut auzi un avertisment cu privire la pericole utilizării de artificii în incinta arenei.

Confuz, antrenorul echipei AZ, Leeroy Echteld, s-a dus către arbitru pentru a-l întreba ce s-a întâmplat: „Unde sunt artificiile alea? Nu se întâmplă nimic, nu?”.

Danny Makkelie i-a răspuns: „Încetează, oamenii doar își fac datoria”.

Câteva minute mai târziu, Makkelie a permis continuarea partidei.

În cele din urmă, AZ Alkmaar a învins-o pe NEC Nijmegen cu scorul de 5-1 și și-a adjudecat cea de-a cincea Cupă a Olandei din istorie, după victoriile din 1978, 1981, 1982 și 2013.

Danny Makkelie a arbitrat partida dintre România și Bosnia, scor 0-1, de pe 21 martie 2025, din preliminariile pentru Campionatul Mondial.

În acea partidă, arbitrul olandez le-a refuzat un penalty „tricolorilor” în repriza secundă, când Tahirovic a atins mingea cu mâna departe de corp, după o centrare înaltă. Mircea Lucescu, fostul selecționer al României, a contestat vehement arbitrajul.

