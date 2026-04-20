Moment fără precedent FOTO. „Centralul” finalei Cupei Olandei, surprins în timp ce vorbește la telefon în timpul meciului!

Momente nemaiîntâlnite în fotbal! În timpul finalei Cupei Olandei dintre AZ Alkmaar și NEC Nijmegen, 5-1, arbitrul Danny Makkelie (43 de ani) a mers la marginea terenului pentru a vorbi la telefon.

Despre ce a fost vorba, mai jos în articol.

AZ Alkmaar și NEC Nijmegen s-au întâlnit, duminică, în finala Cupei Olandei, iar arbitrul Danny Makkelie s-a aflat la „centru”.

În minutul 73, după golul de 3-0 pentru AZ Alkmaar, marcat de Peer Koopmeiners, Makkelie a mers la marginea terenului pentru a vorbi la telefon.

FOTO. Danny Makkelie a răspuns la telefon în timpul meciului AZ Alkmaar - NEC Nijmegen 5-1

În ultimele 15 minute ale finalei Cupei Olandei, la scorul de 3-0 în favoarea celor de la AZ Alkmaar, atmosfera de pe stadionul De Kuip din Rotterdam începea să devină tot mai ostilă.

În acel moment, Danny Makkelie a fost chemat la margine pentru a vorbi la telefon, lucru nemaiîntâlnit într-un meci de fotbal. „Centralul” a fost apelat de un ofițer de securitate referitor la siguranța oamenilor din tribune și posibila utilizare de artificii, scrie sportnieuws.nl.

Danny Makkelie când vorbea la telefon. Foto: sportnieuws.nl

Imediat după acel moment, pe sistemul de sonorizare a stadion s-a putut auzi un avertisment cu privire la pericole utilizării de artificii în incinta arenei.

Confuz, antrenorul echipei AZ, Leeroy Echteld, s-a dus către arbitru pentru a-l întreba ce s-a întâmplat: „Unde sunt artificiile alea? Nu se întâmplă nimic, nu?”.

Danny Makkelie i-a răspuns: „Încetează, oamenii doar își fac datoria”.

Câteva minute mai târziu, Makkelie a permis continuarea partidei.

În cele din urmă, AZ Alkmaar a învins-o pe NEC Nijmegen cu scorul de 5-1 și și-a adjudecat cea de-a cincea Cupă a Olandei din istorie, după victoriile din 1978, 1981, 1982 și 2013.

VIDEO. Sărbătoarea celor de la AZ Alkmaar după câștigarea Cupei Olandei

Danny Makkelie a arbitrat partida dintre România și Bosnia, scor 0-1, de pe 21 martie 2025, din preliminariile pentru Campionatul Mondial.

În acea partidă, arbitrul olandez le-a refuzat un penalty „tricolorilor” în repriza secundă, când Tahirovic a atins mingea cu mâna departe de corp, după o centrare înaltă. Mircea Lucescu, fostul selecționer al României, a contestat vehement arbitrajul.

VIDEO. Rezumat AZ Alkmaar - NEC Nijmegen 5-1

