Scandal la Hermannstadt Reacție furioasă după scandalul iscat de doi jucători: „Ne judecăm cu ei și câștigăm”
alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 12:29
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 12:30
  • Daniel Niculae (43 de ani), președintele celor de la Hermannstadt, a anunțat că îi va da în judecată pe cei doi jucători care și-au reziliat contractele înainte de partida cu Petrolul, scor 1-1.

În cadrul conferinței de presă premergătoarea meciului cu Petrolul, de duminică, Dorinel Munteanu a declarat că jucătorii Antoni Ivanov și Jair și-au reziliat contractele cu Hermannstadt din cauza salariilor neplătite.

Dosar penal după U Craiova - Rapid! Polițiștii s-au autosesizat după ce ultrașii olteni au afișat bannere cu mesaje rasiste  » Anunțul făcut de IPJ Dolj
Citește și
Dosar penal după U Craiova - Rapid! Polițiștii s-au autosesizat după ce ultrașii olteni au afișat bannere cu mesaje rasiste » Anunțul făcut de IPJ Dolj
Citește mai mult
Dosar penal după U Craiova - Rapid! Polițiștii s-au autosesizat după ce ultrașii olteni au afișat bannere cu mesaje rasiste  » Anunțul făcut de IPJ Dolj

Daniel Niculae: „Mergem să ne judecăm cu ei”

După remiza cu Petrolul (1-1), Daniel Niculae a anunțat că îi va da în judecată pe cei doi jucători și a precizat că ei și-au primit, totuși, salariile.

„Trebuie să facem precizări referitor la cei doi jucători care şi-au denunţat unilateral contractul, ei fiind plătiţi la zi, ceea ce înseamnă că mergem să ne judecăm cu ei şi cu siguranţă vom şi câştiga.

Lucrurile vor fi în ordine. S-au plătit toate datoriile în vederea obţinerii licenţei pentru sezonul următor. S-au făcut multe sacrificii ca echipa să fie financiar în regulă în acest sezon.

Aş fi absurd să spun că n-au fost anumite sincope din punct de vedere financiar, dar nu cred că am fost singurul club cu sincope.

Vreau să scot în evidenţă faptul că băieţii care au rămas sunt adevărate caractere. La greu, adevăratele caractere ies în faţă, ceea ce nu s-a întâmplat cu cei doi. Viaţa merge înainte”, a declarat Daniel Niculae, conform digisport.ro.

A fost un meci greu, e un punct obţinut. După ce am egalat am evoluat din ce în ce mai bine, cu un plus pentru noi. Trec etapele şi nu ieşim din zona roşie, felicitări pentru rezultat, mai puţin pentru joc, dar preferam să jucăm mai puţin bine şi să câştigăm. Sunt în joc 12 puncte şi trebuie să facem tot posibilul să realizăm lucrul acesta. Daniel Niculae, președinte Hermannstadt

Brazilianul Jair Tavares a fost transferat de Hermannstadt în vara anului trecut, de la formația iraniană Mes Rafsanjan.

În acest sezon, Jair a bifat 23 de apariții pentru sibieni și a oferit 3 pase decisive.

300.000 de euro
este cota de piață a lui Jair, conform Transfermarkt

De cealaltă parte, mijlocașul Antoni Ivanov a sosit în tabăra celor de la Hermannstadt în vara anului 2024, de la formația bulgară Loko Sofia.

În tricoul sibienilor, Ivanov a jucat 71 de meciuri și a înscris un singur gol.

600.000 de euro
este cota de piață a lui Antoni Ivanov, conform Transfermarkt

Criză la Hermannstadt. Dorinel Munteanu: „Niște lucruri foarte nelalocul lor”

Pe lângă plecarea celor doi jucători de la Hermannstadt, care a zguduit vestiarul, Dorinel Munteanu a avut probleme serioase de lot pentru meciul cu Petrolul, alți fotbaliști fiind accidentați.

„În această săptămână s-au întâmplat niște lucruri foarte nelalocul lor. În afara jucătorilor accidentați, Chițu, care știm foarte bine, și Dennis Politic, Diego (n.r. Batista), care nu face parte din planul meu, și Kujabi, Jair și Ivanov și-au reziliat contractele.

Nu s-au mai prezentat la antrenament sau m-au anunțat că nu mai fac parte din lot, și-au băgat memoriu pentru neplata salariilor.

Am probleme de efectiv. Pur și simplu, am probleme de mijlocași. Dacă pe Diogo nu m-am bazat de la începutul mandatului meu, pe ceilalți m-am bazat.

Acum am rămas și fără trei mijlocași. E posibil și alți jucători să depună, nu știu. Dar problema mea este să antrenez, să fac tot posibilul să salvăm această echipă.

Ei au venit la mine și mi-au spus că și-au băgat memoriu și părăsesc echipa. Ivanov de marți și ieri (n.r. vineri), chiar aseară, Jair și-a luat la revedere de la băieți și de la mine, bineînțeles, și a plecat.

E o situație nemaiîntâlnită din punctul meu de vedere, dar cauzele trebuie să le căutați sau administrația să vă răspundă la aceste întrebări”, a declarat Dorinel Munteanu, citat de digisport.ro.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7UTA Arad531
8FCSB430
9FC Botoșani427
10Oțelul Galați527
11Csikszereda526
12Petrolul523
13Farul423
14Hermannstadt519
15Unirea Slobozia519
16Metaloglobus410

Citește și

Dosar penal după U Craiova - Rapid! Polițiștii s-au autosesizat după ce ultrașii olteni au afișat bannere cu mesaje rasiste  » Anunțul făcut de IPJ Dolj
Superliga
11:27
Dosar penal după U Craiova - Rapid! Polițiștii s-au autosesizat după ce ultrașii olteni au afișat bannere cu mesaje rasiste » Anunțul făcut de IPJ Dolj
Citește mai mult
Dosar penal după U Craiova - Rapid! Polițiștii s-au autosesizat după ce ultrașii olteni au afișat bannere cu mesaje rasiste  » Anunțul făcut de IPJ Dolj
„Du-te, Ilie! Du-te...” VIDEO. Marcel Ciolacu, atac bizar la adresa lui Bolojan. Cum l-a folosit pe Nicolae Dică pentru a adânci criza politică 
Diverse
10:54
„Du-te, Ilie! Du-te...” VIDEO. Marcel Ciolacu, atac bizar la adresa lui Bolojan. Cum l-a folosit pe Nicolae Dică pentru a adânci criza politică
Citește mai mult
„Du-te, Ilie! Du-te...” VIDEO. Marcel Ciolacu, atac bizar la adresa lui Bolojan. Cum l-a folosit pe Nicolae Dică pentru a adânci criza politică 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Știrile zilei din sport
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Superliga
11:53
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Citește mai mult
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Diverse
10:50
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Citește mai mult
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Superliga
11:33
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Citește mai mult
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Handbal
11:27
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Citește mai mult
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:17
A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
 A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
11:53
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
11:54
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale. Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale.  Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
11:33
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
