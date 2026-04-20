Scandal la Hermannstadt Reacție furioasă după scandalul iscat de doi jucători: „Ne judecăm cu ei și câștigăm”

Daniel Niculae (43 de ani), președintele celor de la Hermannstadt, a anunțat că îi va da în judecată pe cei doi jucători care și-au reziliat contractele înainte de partida cu Petrolul, scor 1-1.

În cadrul conferinței de presă premergătoarea meciului cu Petrolul, de duminică, Dorinel Munteanu a declarat că jucătorii Antoni Ivanov și Jair și-au reziliat contractele cu Hermannstadt din cauza salariilor neplătite.

Daniel Niculae: „Mergem să ne judecăm cu ei”

După remiza cu Petrolul (1-1), Daniel Niculae a anunțat că îi va da în judecată pe cei doi jucători și a precizat că ei și-au primit, totuși, salariile.

„Trebuie să facem precizări referitor la cei doi jucători care şi-au denunţat unilateral contractul, ei fiind plătiţi la zi, ceea ce înseamnă că mergem să ne judecăm cu ei şi cu siguranţă vom şi câştiga.

Lucrurile vor fi în ordine. S-au plătit toate datoriile în vederea obţinerii licenţei pentru sezonul următor. S-au făcut multe sacrificii ca echipa să fie financiar în regulă în acest sezon.

Aş fi absurd să spun că n-au fost anumite sincope din punct de vedere financiar, dar nu cred că am fost singurul club cu sincope.

Vreau să scot în evidenţă faptul că băieţii care au rămas sunt adevărate caractere. La greu, adevăratele caractere ies în faţă, ceea ce nu s-a întâmplat cu cei doi. Viaţa merge înainte”, a declarat Daniel Niculae, conform digisport.ro.

A fost un meci greu, e un punct obţinut. După ce am egalat am evoluat din ce în ce mai bine, cu un plus pentru noi. Trec etapele şi nu ieşim din zona roşie, felicitări pentru rezultat, mai puţin pentru joc, dar preferam să jucăm mai puţin bine şi să câştigăm. Sunt în joc 12 puncte şi trebuie să facem tot posibilul să realizăm lucrul acesta. Daniel Niculae, președinte Hermannstadt

Brazilianul Jair Tavares a fost transferat de Hermannstadt în vara anului trecut, de la formația iraniană Mes Rafsanjan.

În acest sezon, Jair a bifat 23 de apariții pentru sibieni și a oferit 3 pase decisive.

300.000 de euro este cota de piață a lui Jair, conform Transfermarkt

De cealaltă parte, mijlocașul Antoni Ivanov a sosit în tabăra celor de la Hermannstadt în vara anului 2024, de la formația bulgară Loko Sofia.

În tricoul sibienilor, Ivanov a jucat 71 de meciuri și a înscris un singur gol.

600.000 de euro este cota de piață a lui Antoni Ivanov, conform Transfermarkt

Criză la Hermannstadt. Dorinel Munteanu: „Niște lucruri foarte nelalocul lor”

Pe lângă plecarea celor doi jucători de la Hermannstadt, care a zguduit vestiarul, Dorinel Munteanu a avut probleme serioase de lot pentru meciul cu Petrolul, alți fotbaliști fiind accidentați.

„În această săptămână s-au întâmplat niște lucruri foarte nelalocul lor. În afara jucătorilor accidentați, Chițu, care știm foarte bine, și Dennis Politic, Diego (n.r. Batista), care nu face parte din planul meu, și Kujabi, Jair și Ivanov și-au reziliat contractele.

Nu s-au mai prezentat la antrenament sau m-au anunțat că nu mai fac parte din lot, și-au băgat memoriu pentru neplata salariilor.

Am probleme de efectiv. Pur și simplu, am probleme de mijlocași. Dacă pe Diogo nu m-am bazat de la începutul mandatului meu, pe ceilalți m-am bazat.

Acum am rămas și fără trei mijlocași. E posibil și alți jucători să depună, nu știu. Dar problema mea este să antrenez, să fac tot posibilul să salvăm această echipă.

Ei au venit la mine și mi-au spus că și-au băgat memoriu și părăsesc echipa. Ivanov de marți și ieri (n.r. vineri), chiar aseară, Jair și-a luat la revedere de la băieți și de la mine, bineînțeles, și a plecat.

E o situație nemaiîntâlnită din punctul meu de vedere, dar cauzele trebuie să le căutați sau administrația să vă răspundă la aceste întrebări”, a declarat Dorinel Munteanu, citat de digisport.ro.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 UTA Arad 5 31 8 FCSB 4 30 9 FC Botoșani 4 27 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda 5 26 12 Petrolul 5 23 13 Farul 4 23 14 Hermannstadt 5 19 15 Unirea Slobozia 5 19 16 Metaloglobus 4 10

