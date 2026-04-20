Renunță Rădoi la FCSB? Gigi Becali: „Mi-a zis că îi e rușine" + O nouă contră cu antrenorul: „Dacă nu înțelege asta, probabil pleacă"
alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 13:15
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 13:15
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a vorbit despre potențiala plecare a lui Mirel Rădoi (45 de ani) de pe banca formației roș-albastre.

Mirel Rădoi a ajuns la FCSB în luna martie, când l-a înlocuit pe Elias Charalambous, și a acceptat inițial să preia echipa până la finalul sezonului.

Totuși, Rădoi ar putea părăsi prematur campioana, antrenorul fiind așteptat în Turcia să semneze cu Gaziantep, care s-a despărțit recent Burak Yilmaz.

Gigi Becali, despre Mirel Rădoi: „El ar vrea, eu l-am cam întors”

Gigi Becali a dezvăluit ce discuție a avut cu Mirel Rădoi despre potențiala sa plecare în Turcia.

„Eu nu știu nimic. El știe ce va face. El ar vrea, eu l-am cam întors. Zice că a promis nu știu ce, nu e nici el hotărât ce să facă. Nu m-a anunțat cu nimic. El mi-a zis că are ofertă și eu i-am zis când a venit atunci: «Dacă vei avea ofertă, e vorba de tine, de viața ta, să te duci unde ai ofertă ca lumea». Atât.

El mi-a zis că are ofertă, dar nu știu ce va face: «Nu știu ce e bine pentru tine la ora asta, că nu știu viitorul. Dacă ne calificăm și câștigăm barajul, tu poți lua mai mulți bani decât la Gaziantep. Faci și bani, fac și echipă, câștigi campionatul, te duci în Liga Campionilor, iei 5 milioane».

A început să râdă. I-am zis: «Dacă îți dau ăia 3 milioane în Turcia sau în Arabia, le zici du-te, mă, de aici. Îmi dai mie 3 milioane? Îmi dai 5 milioane dacă vrei să vin».

El a început să râdă. Eu am rămas cu el: «Gândește-te ce e mai bine pentru tine. Și să te lumineze Dumnezeu». În rest nu știu nimic. Nici el nu cred că știe ce face. E în frământări.

(n.r. – Oferta e clară?) Păi d-aia mi-a zis: «Nașule, mi-e rușine, că am vorbit cu ei». Eu i-am zis: «Bă, ai vorbit cu ei, dar ție de cine ți-e mai mare rușine, de nașul tău sau de ăia? Asta e o ofertă pe care ți-o pot da și eu»”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Pentru FCSB urmează meciul cu Farul, de luni, din etapa #5 din play-out-ul Ligii 1. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Gigi Becali: „Dacă nu o să înțeleagă asta, probabil o să plece”

Gigi Becali a explicat că unul dintre motivele pentru care Mirel Rădoi ar dori să plece la Gaziantep ar fi legat de criticile aduse asupra lui Vlad Chiricheș.

Becali transmitea la momentul instalării lui Rădoi că nu va interveni peste deciziile acestuia, însă a susținut recent că va avea în vedere ca Vlad Chiricheș să nu fie în echipă la eventualul baraj pentru Conference League, lucru de neînțeles pentru tehnician.

El s-a supărat pentru treaba cu Chiricheș și de acolo i-a rămas. Că de ce am zis eu de Chiricheș, că așa am convenit că nu vorbesc. Eu nu vorbesc, dar să nu vorbesc de tot nu se poate.

Eu nu mă bag în alcătuirea echipei, îl las pe el să facă. Dar dacă văd ceva, nu pot să nu zic. Pot să fie și 1000 de antrenori. Nu există să nu vorbesc ce văd. Nu mă bag să fac, dar nu există să nu vorbesc ce văd.

Dacă nu o să înțeleagă asta, probabil o să plece. Pentru că oricum eu o să mai vorbesc. I-a zis și MM: «Băi, Mirele, Gigi va mai vorbi». Bine, el e sensibil. Nu mi-a zis el că s-a supărat, dar eu așa cred.

Eu habar nu aveam de Gaziantep. Mi-a zis MM. Eu nu le știu. Nu mă interesează pe mine echipele din Turcia. MM mi-a zis că a făcut programul pentru toată săptămâna. Noi ne-am bucurat”, a mai adăugat Gigi Becali.

Să facă ce vrea el, că nu mă interesează. Dar dacă ajungem la baraj şi vrea să joace cu Chiricheş, chiar dacă mă cert cu el şi nu-l las, Chiricheş nu are cum să fie pe teren. E vorba de milioane. Gigi Becali, despre Vlad Chiricheș

Gigi Becali: „Mizez pe faptul că nu pleacă Mirel”

Gigi Becali crede că Mirel Rădoi nu o va părăsi pe FCSB și va rămâne inclusiv la eventualul baraj pentru Conference League.

„E fotbal. Eu am ajuns la un nivel prea mare. Ce problemă să fie la mine? Oricum câștig barajul. Am nevoie de el pentru meciul ăla. Dacă ar sta până la meciul ăla și după să plece, să fie sănătos. Dar la meciul ăla vreau să stea.

Eu vreau să pregătească meciul ăla de acum de peste două luni și după nu mă mai interesează. Dacă iei meciul ăla, nu te mai las eu. Îți dau eu mai mulți bani decât Gaziantep! Gaziantep în fața lui Gigi Becali? Astă seară (n.r. luni, în meciul cu Farul) vom vedea. Ce știu e că a făcut programul pe o săptămână și asta e îmbucurător.

(n.r. – Dacă are varianta B?) Nu, nu, Mizez pe faptul că nu pleacă Mirel. Ăsta e răspunsul meu. Să am variantă ar însemna să iau în calcul că el pleacă.

Cred că îl va lumina Dumnezeu să facă ce e bine. Cred că îi va da Dumnezeu mintea cea bună. Nu iau în calcul, nu cred așa ceva”, a mai declarat Gigi Becali.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7UTA Arad531
8FCSB430
9FC Botoșani427
10Oțelul Galați527
11Csikszereda526
12Petrolul523
13Farul423
14Hermannstadt519
15Unirea Slobozia519
16Metaloglobus410

