„Terenul o să fie dificil”  Olaru și Duarte, încrezători înaintea duelului cu FC Argeș: „Dacă se întâmplă asta, vom lupta pentru titlu” +55 foto
Darius Olaru. Foto: eAD
Superliga

„Terenul o să fie dificil” Olaru și Duarte, încrezători înaintea duelului cu FC Argeș: „Dacă se întâmplă asta, vom lupta pentru titlu”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.01.2026, ora 15:38
alt-text Actualizat: 16.01.2026, ora 15:38
  • Darius Olaru (27 de ani) și Andre Duarte (28 de ani), jucătorii celor de la FCSB, au prefațat partida cu FC Argeș de astăzi, din etapa #22 din Liga 1.
  • FC Argeș - FCSB va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.

Înaintea duelului direct, FCSB ocupă locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce FC Argeș se află pe poziția 5, cu 34 de puncte.

S-a stabilit play-off-ul Conference League  Care sunt meciurile din următoarea fază a competiției » Tot ce trebuie să știi
Citește și
S-a stabilit play-off-ul Conference League Care sunt meciurile din următoarea fază a competiției » Tot ce trebuie să știi
Citește mai mult
S-a stabilit play-off-ul Conference League  Care sunt meciurile din următoarea fază a competiției » Tot ce trebuie să știi

FC Argeș - FCSB. Darius Olaru: „O să fie terenul dificil”

Darius Olaru a fost întrebat dacă se teme de terenurile înghețate, cu probleme, mai ales după ultimele discuții legate de starea gazonului de la Mioveni. Mijlocașul de la FCSB a răspuns:

„Cu siguranță vor fi probleme din acest punct de vedere, ne-am obișnuit. Vor fi terenuri dificile, mai ales în deplasare. Mi-aș dori ca fiecare teren din deplasare să fie ca terenul de acasă de la noi.

Asta este, nu se poate, dar trebuie să dăm totul, să ne acomodăm la starea gazonului și la ora meciului să fim dispuși să dăm totul pe teren și să obținem victoria.

Ei stau foarte bine în clasament, și ei își doresc, cred eu, să prindă play-off-ul. Va fi un meci interesant și sper eu să fim pregătiți să câștigăm meciul”, a declarat Darius Olaru într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Andre Duarte: „Sunt sigur că vom lua campionatul”

Andre Duarte, nou-venit în tabăra campioanei României în această iarnă, a prefațat și el partida cu echipa pregătită de Bogdan Andone.

„Este foarte important, pentru că este primul joc de anul acesta, așa că un început bun poate să ne ducă către o parte secundă a sezonului mai bună. Și dacă acest lucru se întâmplă, cu siguranță vom lupta pentru titlu.

Trebuie să o luăm de la un meci la altul. Acum avem un joc dificil cu Argeș, trebuie să încercăm să câștigăm și sper că în sfârșit putem prinde play-off-ul”, a declarat noul fundaș de la FCSB.

Patronul Gigi Becali a precizat joi că Duarte este incert pentru duelul cu FC Argeș pentru că fosta sa echipă, Ujpest, nu a trimis cartea verde.

FCSB a acționat la FIFA în acest caz și ar urma să primească o carte verde provizorie pentru stoperul portughez. Rămâne de văzut dacă aceasta va veni la timp pentru meciul de la Mioveni.

FOTO. Andre Duarte a jucat pentru FCSB în amicalul cu Beșiktaș, scor 1-2

FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
+55 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoica, despre Duarte: „Un jucător cu care construiești foarte ușor”

Mihai Stoica, oficialul campioanei, l-a lăudat pe Andre Duarte, după ce fundașul a impresionat în cantonamentul din Antalya.

„Andre Duarte e un fotbalist care pare că este peste ce aveam până la ora asta. E un fundaș central de un alt profil față de ce am avut, un jucător cu care construiești foarte ușor.

Nu vreau să vorbesc prea mult despre el, pentru că deocamdată îl avem de câteva zile și nu l-am văzut la niciun meci oficial jucând pentru noi.

Încă mai are nevoie de puțin timp, pentru că a avut o perioadă destul de lungă de inactivitate după ce și-a reziliat unilateral contractul cu Ujpest. Dar arată foarte bine și pare că se potrivește în echipa asta”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

800.000 de euro
este cota de piață a lui Andre Duarte, conform Transfermarkt

Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid2139
3Botoșani2138
4Dinamo2138
5Argeș2134
6Oțelul2133
7U Cluj2133
8UTA2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus2111

Citește și

Ianis Tarbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Superliga
14:36
Ianis Tarbă, coleg cu Lamine Yamal Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Citește mai mult
Ianis Tarbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Își face griji pentru Emma Răducanu Un expert o avertizează înainte de Australian Open:  „Situație fizică foarte precară”
Tenis
14:16
Își face griji pentru Emma Răducanu Un expert o avertizează înainte de Australian Open: „Situație fizică foarte precară”
Citește mai mult
Își face griji pentru Emma Răducanu Un expert o avertizează înainte de Australian Open:  „Situație fizică foarte precară”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
liga 1 fc arges fcsb darius olaru andre duarte
Știrile zilei din sport
„Indolență, lejeritate”    Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
Superliga
16.01
„Indolență, lejeritate” Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
Citește mai mult
„Indolență, lejeritate”    Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț”  Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
Superliga
16.01
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț” Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
Citește mai mult
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț”  Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 »  Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Superliga
16.01
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 » Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Citește mai mult
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 »  Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Superliga
16.01
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Citește mai mult
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:36
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
11:00
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
11:23
„Cum să iei bani pe el?!” După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător e criticat de patronul de la FCSB
„Cum să iei bani pe el?!”  După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător  e criticat de patronul de la FCSB
11:15
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj  Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Top stiri din sport
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
Superliga
16.01
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
Citește mai mult
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
Superliga
16.01
„FIFA i-a obligat” Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB
Citește mai mult
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Tenis
16.01
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Citește mai mult
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Superliga
16.01
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 30 rapid 25 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
17.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share