„Terenul o să fie dificil” Olaru și Duarte, încrezători înaintea duelului cu FC Argeș: „Dacă se întâmplă asta, vom lupta pentru titlu”

Darius Olaru (27 de ani) și Andre Duarte (28 de ani), jucătorii celor de la FCSB, au prefațat partida cu FC Argeș de astăzi, din etapa #22 din Liga 1.

FC Argeș - FCSB va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.

Înaintea duelului direct, FCSB ocupă locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce FC Argeș se află pe poziția 5, cu 34 de puncte.

FC Argeș - FCSB. Darius Olaru: „O să fie terenul dificil”

Darius Olaru a fost întrebat dacă se teme de terenurile înghețate, cu probleme, mai ales după ultimele discuții legate de starea gazonului de la Mioveni. Mijlocașul de la FCSB a răspuns:

„Cu siguranță vor fi probleme din acest punct de vedere, ne-am obișnuit. Vor fi terenuri dificile, mai ales în deplasare. Mi-aș dori ca fiecare teren din deplasare să fie ca terenul de acasă de la noi.

Asta este, nu se poate, dar trebuie să dăm totul, să ne acomodăm la starea gazonului și la ora meciului să fim dispuși să dăm totul pe teren și să obținem victoria.

Ei stau foarte bine în clasament, și ei își doresc, cred eu, să prindă play-off-ul. Va fi un meci interesant și sper eu să fim pregătiți să câștigăm meciul”, a declarat Darius Olaru într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Andre Duarte: „Sunt sigur că vom lua campionatul”

Andre Duarte, nou-venit în tabăra campioanei României în această iarnă, a prefațat și el partida cu echipa pregătită de Bogdan Andone.

„Este foarte important, pentru că este primul joc de anul acesta, așa că un început bun poate să ne ducă către o parte secundă a sezonului mai bună. Și dacă acest lucru se întâmplă, cu siguranță vom lupta pentru titlu.

Trebuie să o luăm de la un meci la altul. Acum avem un joc dificil cu Argeș, trebuie să încercăm să câștigăm și sper că în sfârșit putem prinde play-off-ul”, a declarat noul fundaș de la FCSB.

Patronul Gigi Becali a precizat joi că Duarte este incert pentru duelul cu FC Argeș pentru că fosta sa echipă, Ujpest, nu a trimis cartea verde.

FCSB a acționat la FIFA în acest caz și ar urma să primească o carte verde provizorie pentru stoperul portughez. Rămâne de văzut dacă aceasta va veni la timp pentru meciul de la Mioveni.

FOTO. Andre Duarte a jucat pentru FCSB în amicalul cu Beșiktaș, scor 1-2

Mihai Stoica, despre Duarte: „Un jucător cu care construiești foarte ușor”

Mihai Stoica, oficialul campioanei, l-a lăudat pe Andre Duarte, după ce fundașul a impresionat în cantonamentul din Antalya.

„Andre Duarte e un fotbalist care pare că este peste ce aveam până la ora asta. E un fundaș central de un alt profil față de ce am avut, un jucător cu care construiești foarte ușor.

Nu vreau să vorbesc prea mult despre el, pentru că deocamdată îl avem de câteva zile și nu l-am văzut la niciun meci oficial jucând pentru noi.

Încă mai are nevoie de puțin timp, pentru că a avut o perioadă destul de lungă de inactivitate după ce și-a reziliat unilateral contractul cu Ujpest. Dar arată foarte bine și pare că se potrivește în echipa asta”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

800.000 de euro este cota de piață a lui Andre Duarte, conform Transfermarkt

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport