- Oțelul - FCSB 1-4. Scurt conflict pe teren între Darius Olaru, căpitanul FCSB, și antrenorul campioanei, Elias Charalambous.
- Cartonașul roșu încasat de Zivulic chiar la debutul reprizei secunde a inflamat și mai tare un meci care oricum era destul de tensionat.
Rămasă în inferioritate numerică, Oțelul nu s-a retras la 1-2, ci a continuat să preseze, încercând să o pună în dificultate pe FCSB.
Această atitudine i-a scos din sărite pe jucătorii roș-albaștri, în special pe căpitanul Darius Olaru, vizibil iritat de modul în care adversarii, deși în 10 oameni, au împins liniile sus.
Olaru a strigat, Elias a tăcut
Prins într-un moment la mijlocul terenului, aproape de banca FCSB, Olaru a cedat nervos și a început să strige spre banca tehnică.
„Fac pasul în spate! Nu vezi?!”, a fost mesajul vehement transmis de căpitanul FCSB către antrenorul Elias Charalambous.
Tehnicianul cipriot nu a schițat însă niciun gest și a ales să ignore ieșirea nervoasă a jucătorului său, lăsând momentul să se stingă de la sine.
FCSB a făcut spectacol la Galați
FCSB a dominat startul partidei de la Galați, dar contrar cursului jocului, Oțelul a fost cea care a dezghețat tabela.
Urcat surprinzător în ofensivă, Zhelev l-a învins pe Popa, cu un șut la firul ierbii din interiorul careului de 6 metri. Era minutul 25.
Bucuria gazdelor a durat doar 5 minute. Lameira a renunțat ușor la un duel cu Tănase.
„Centralul” partidei a lăsat faza să continue, iar „decarul” campioanei l-a servit excelent pe Bîrligea în adâncime, atacantul roș-albaștrilor îndeplinind o simplă formalitate.
Trupa lui Elias Charalambous a presat, iar până la pauză a găsit și golul care a adus-o în avantaj.
Același Bîrligea a trimis mingea în poartă, după ce a profitat de o ieșire eronată a lui Dur-Bozoancă, în urma unui corner de pe partea dreaptă executat de Tănase.
Repriza secundă a început cum nu se poate mai rău pentru gazde. Zivulic a fost eliminat pentru o intrare imprudentă asupra lui Bîrligea.
FCSB a profitat de superioritatea numerică și a pus două goluri între ea și adversară.
Tănase i-a pasat lui Darius Olaru, care, complet nemarcat, a dus scorul la 3-1 pentru oaspeți.
Ca tacâmul să fie complet, „decarul” campioanei și-a trecut și numele pe tabela de marcaj în minutul 79.
A fost golul care a stabilit scorul final al partidei de la Galați, 4-1 pentru campioana en-titre.
