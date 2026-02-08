Oțelul - FCSB 1-4. Scurt conflict pe teren între Darius Olaru, căpitanul FCSB, și antrenorul campioanei, Elias Charalambous.

Cartonașul roșu încasat de Zivulic chiar la debutul reprizei secunde a inflamat și mai tare un meci care oricum era destul de tensionat.

Rămasă în inferioritate numerică, Oțelul nu s-a retras la 1-2, ci a continuat să preseze, încercând să o pună în dificultate pe FCSB.

Această atitudine i-a scos din sărite pe jucătorii roș-albaștri, în special pe căpitanul Darius Olaru, vizibil iritat de modul în care adversarii, deși în 10 oameni, au împins liniile sus.

Olaru a strigat, Elias a tăcut

Prins într-un moment la mijlocul terenului, aproape de banca FCSB, Olaru a cedat nervos și a început să strige spre banca tehnică.

„Fac pasul în spate! Nu vezi?!”, a fost mesajul vehement transmis de căpitanul FCSB către antrenorul Elias Charalambous.

Tehnicianul cipriot nu a schițat însă niciun gest și a ales să ignore ieșirea nervoasă a jucătorului său, lăsând momentul să se stingă de la sine.

FCSB a făcut spectacol la Galați

FCSB a dominat startul partidei de la Galați, dar contrar cursului jocului, Oțelul a fost cea care a dezghețat tabela.

Urcat surprinzător în ofensivă, Zhelev l-a învins pe Popa, cu un șut la firul ierbii din interiorul careului de 6 metri. Era minutul 25.

Bucuria gazdelor a durat doar 5 minute. Lameira a renunțat ușor la un duel cu Tănase.

„Centralul” partidei a lăsat faza să continue, iar „decarul” campioanei l-a servit excelent pe Bîrligea în adâncime, atacantul roș-albaștrilor îndeplinind o simplă formalitate.

Trupa lui Elias Charalambous a presat, iar până la pauză a găsit și golul care a adus-o în avantaj.

Același Bîrligea a trimis mingea în poartă, după ce a profitat de o ieșire eronată a lui Dur-Bozoancă, în urma unui corner de pe partea dreaptă executat de Tănase.

Repriza secundă a început cum nu se poate mai rău pentru gazde. Zivulic a fost eliminat pentru o intrare imprudentă asupra lui Bîrligea.

FCSB a profitat de superioritatea numerică și a pus două goluri între ea și adversară.

Tănase i-a pasat lui Darius Olaru, care, complet nemarcat, a dus scorul la 3-1 pentru oaspeți.

Ca tacâmul să fie complet, „decarul” campioanei și-a trecut și numele pe tabela de marcaj în minutul 79.

A fost golul care a stabilit scorul final al partidei de la Galați, 4-1 pentru campioana en-titre.

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în Oțelul - FCSB 1-4

