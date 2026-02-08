Intrare inconștientă FOTO: Zivulic, eliminat în Oțelul - FCSB după un fault cu talpa la Daniel Bîrligea

Oțelul - FCSB. Diego Zivulic (33 de ani) a văzut cartonașul roșu în repriza secundă a partidei de la Galați, după un fault extrem de dur asupra lui Daniel Bîrligea.

Gălățenii reveniseră de la vestiare cu misiunea de a întoarce rezultatul contra campioanei României, însă o intrare total imprudentă a lui Zivulic i-a dat peste cap planurile lui Laszlo Balint.

Oțelul - FCSB. Diego Zivulic, eliminat după un fault inconștient

În minutul 50, Daniel Bîrligea a încercat să pătrundă spre centru, din partea stângă, la 20 de metri de poartă.

În momentul în care a încercat să paseze către Olaru, atacantul de la FCSB a fost călcat pe gleznă, în alergare, de către croatul Diego Zivulic.

Arbitrul Marcel Bîrsan a lăsat inițial jocul să continue, însă a întrerupt apoi partida, după ce Bîrligea acuza dureri mari, fiind întins pe gazon.

„Centralul” a fost chemat la monitorul VAR, unde a revăzut faza și i-a arătat cartonașul roșu lui Zivulic, care și-a lăsat echipa în inferioritate la scorul de 2-1 în favoarea celor de la FCSB.

În scurt timp, roș-albaștrii și-au majorat diferența prin Darius Olaru.

