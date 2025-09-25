Reacție savuroasă🤣 Darius Olaru l-a trollat în direct pe Gigi Becali după victoria din Olanda! Ce a făcut la microfon

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Darius Olaru a oferit un moment amuzant la interviul de la finalul partidei.

Căpitanul celor de la FCSB a făcut o glumă după declarațiile lui Gigi Becali legate de numărul de puncte pe care echipa le va obține în Europa.

FCSB a obținut o primă victorie în Europa League și a începutul cu dreptul faza principală a competiției, iar Olaru speră ca acest meci să redea moralul echipei.

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 . Darius Olaru, reacție savuroasă după meci

După finalul interviului oferit după meci, Olaru s-a întors din drum la microfon și a strigat râzând: „Treeeei puuuuncteeee!”.

Aluzie la declarațiile lui Gigi Becali de la Fanatik despre numărul de puncte pe care îl va obține FCSB în Europa League. Reacția patronului FCSB a fost parodiată de influencerul Cristian Săndică pe TikTok, iar clipul a ajuns viral, adunând peste 400.000 de vizualizări și aproape 30.000 de aprecieri.

Cât despre meci, căpitanul celor de la FCSB a spus următoarele:

„Nu știu cât de fericit sunt, mai mult obosit, pentru că am alergat foarte mult în această seară. Mă bucur că, într-un final, am reușit să câștigăm. Ne-am dorit foarte mult înainte de meci să începem cu dreptul această campanie de grupe din Europa League și ne bucurăm că am reușit.

Mi-aș dori mult să ne ajute foarte mult această victorie, cel puțin la moral. Moral nu stăm prea bine. Sper să ne dea moral, să ne dea încredere pentru ce va veni.

Noi știm ce vestiar avem, știm că suntem uniți. În această seară am demonstrat, știm că în Europa doar așa putem face rezultate. Pentru că am analizat această echipă, știam că are o posesie bună, au avut ocazii.

Îi mulțumim și lui Fane (n.r. - Târnovanu), ne-a salvat. Am avut nevoie de toți jucătorii în această seară și am lăsat totul pe teren”, a spus Olaru, la Digi Sport.

Darius Olaru, despre programul din Europa League

Căpitanul campioanei a vorbit și despre dificultatea adversarilor din acest sezon european.

„După părerea mea, cred că avem meciuri mai dificile, dar, sincer, eu mă gândesc la meciul de duminică. Sper să adunăm puncte în campionat pentru că avem mare nevoie”, a mai completat Olaru.

