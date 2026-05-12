Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”

FCSB - Unirea Slobozia 0-0. Darius Olaru (28 de ani) a reacționat după remiza înregistrată în etapa #8 a play-out-ului din Liga 1.

După ce și-a asigurat prezența în semifinala barajului pentru Conferencea League, campioana sezonului trecut a bifat două meciuri consecutive fără gol marcat, în care a acumulat un singur punct.

Darius Olaru: „Sper să fim cea mai bună variantă a noastră la meciul cu Botoșani”

Căpitanul celor de la FCSB speră într-o evoluție bună a echipei cu FC Hermannstadt, în ultima etapă din play-out, care să le ofere jucătorilor un plus pentru duelul cu Botoșani, de la baraj.

„Nu am reușit să marcăm, îmi pare rău pentru asta, dar asta e, mergem mai departe.

Până atunci (n.r. - până la baraj) mai avem încă un meci, trebuie să ne antrenăm, să continuăm, ne așteaptă un meci important.

Dar trebuie să ne antrenăm, trebuie să jucăm în continuare, să ne ridicăm nivelul și sper să fim cea mai bună variantă a noastră la meciul cu Botoșani. (...) Cu siguranță toată lumea se gândește la acel meci.

Știm că și fanii noștri vor veni lângă noi și ne vor susține, dar, cum am spus, până atunci mai avem meci la Sibiu și focusul nostru este pe acel meci”, a declarat Olaru, la Digi Sport.

Întrebat dacă este îngrijorat că echipa nu reușește să marcheze de două etape, Olaru a răspuns:

„Da, dar în același timp simțim că ne creăm destul de multe ocazii, controlăm jocul. Cu mai multă concentrare la finalizare sigur o să marcăm și sper ca la următorul meci să o facem.

Sincer, am jucat și cu niște adversari, cu tot respectul, care s-au apărat mai mult, au încercat să stea jos, să joace contra noastră și asta a fost”.

