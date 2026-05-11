Victor Angelescu (41 de ani) a venit cu câteva dezvăluiri despre cum trăiește Dan Șucu această perioadă dificilă pe care o traversează Rapid.

Președintele giuleștenilor a mai vorbit despre situația dezolantă de la club, după meciul cu U Cluj, scor 0-1, iar acum a evidențiat dezamăgirea pe care o resimte și acționarul majoritar.

Victor Angelescu: „Nici nu-i mai vine să se uite la meciuri”

Rapid a reușit să obțină doar 4 puncte în acest play-off, bifând în rest doar eșecuri, care par să-l fi făcut pe patron să-și piardă speranțele.

„Dan Şucu e total dezamăgit, cum poate fi?! Nici nu-i mai vine să se uite la meciuri. E dezamăgit.

Ca antrenor n-ai cum să n-ai parte de vină, dar nu e singurul vinovat. Am crezut că e persoana potrivită, dar poate putea gestiona mai bine, dar e şi vina noastră a conducerii.

E clar că şi alte persoane puteau face mai mult, de la directorul sportiv la staff-ul tehnic. Directorul sportiv gestionează conflicte, vorbeşte cu antrenorul, cu preşedintele. Toată lumea putea face mai mult, credeam că putem face bine, că am avut cel mai bun sezon regulat de până acum.

E clar că la meciurile sub presiune din play-off... poate pleca şi de la jucători, de la toată lumea şi nu facem faţă presiunii. Ce mă frustrează e că sunt convins că jucătorii n-au o valoare individuală de locul al cincilea sau al şaselea”, a declarat Angelescu, la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

