Nimiciți de scandalul pariurilor Un club din Turcia a rămas doar cu 7 fotbaliști:  „Staff-ul e mai mare decât lotul de jucători”

Agri 1970 Spor, echipă din Turcia, a rămas cu doar șapte jucători disponibili, după ce 17 fotbaliști ai clubului au fost suspendați în urma anchetei legate de pariurile sportive.

Cei din conducere și staff-ul tehnic au fost nevoiți să inițieze un proces rapid de reorganizare, pentru ca echipa să poată evolua în meciurile rămase.

Soluția găsită de club include aducerea unor jucători U19 și din alte cluburi regionale, conform haberturk.com.

Echipa din Agri, oraș situat aproape de granița cu Iranul, evoluează în Liga 4 din Turcia. Vicepreședintele Tekin Yușan a declarat că situația este extrem de dificilă:

„În prezent, suntem mai mulți în conducere și în staff-ul tehnic decât fotbaliști. Continuăm antrenamentele doar cu șase jucători și un portar.

Săptămâna viitoare vom completa echipa cu tineri U19 și din propria academie”, a declarat Yușan.

Perioada de transferuri nu este încă deschisă, așa că prima parte a sezonului o vom încheia cu jucători amatori născuți între 2005 și 2008. Reprezentăm Agri și ne dorim să fim susținuți până la capăt. Mai sunt cinci etape până la finalul turului și facem tot posibilul să trecem peste această perioadă fără incidente. Tekin Yușan, vicepreședinte Agri 1970 Spor

Federația turcă de fotbal (TFF) a suspendat recent 638 de jucători din liga a patra, ca parte a unei operațiuni mai ample. Găsiți vinovați în scandalul pariurilor ilegale, aceștia s-au ales cu sancțiuni cuprinse de la 45 de zile la 12 luni.

Vicepreședintele Agri 1970 Spor a explicat că echipa va evolua în continuare cu jucători amatori:

„Am selectat tineri jucători din regiunile apropiate. Le oferim sprijin și mentorat pentru a-i pregăti mental și a le reduce emoțiile. Suntem triști, dar trebuie să ne revenim.

Toate echipele din ligă încearcă să încheie turul cu pierderi minime ”, a mai spus oficialul, conform sursei citate.

