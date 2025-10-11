Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide , simbolul celor de la UTA, a decedat

Flavius Domide, unul dintre cei mai respectați și iubiți foști jucători de la UTA Arad, a decedat.

„Roșcovanul”, așa cum era poreclit, s-a stins din viață la 79 de ani.

Domide a cucerit două titluri de campion al României alături de UTA și a făcut parte dintr-o generație remarcabilă, alături de jucători precum Nicolae Pantea, Florian Dumitrescu, Ladislau Brosovschi, Eugen Pojoni, Gheorghe Gornea și Antoniu Bacoș.

Flavius Domide, simbolul celor de la UTA, a decedat

UTA a transmis vestea tristă a dispariției fostului său jucător printr-un comunicat oficial.

De-a lungul carierei, Domide a disputat 343 de meciuri în prima ligă, reușind să înscrie 75 de goluri.

Cu această performanță, se clasează pe locul al patrulea în topul marcatorilor all-time ai clubului, conform lpf.ro.

Ladislau Brosovschi - 100 de goluri

Ladislau Bonyhadi - 81 de goluru

Mihai Țîrlea I - 80 de goluri

Flavius Domide - 80 de goluri

Domide s-a remarcat și în competițiile europene. În sezonul 1971–1972, a fost cel mai bun marcator al arădenilor în Cupa UEFA, contribuind decisiv la parcursul echipei până în sferturile de finală.

După încheierea carierei de jucător, a continuat în fotbal din postura de antrenor. A pregătit echipe precum Carpați Mârșa, UTA (seniori și tineret), Oțelul Ștei, Bekescsaba și Politehnica Timișoara, conform glsa.ro.

Comunicatul celor de la UTA Arad

„Tristețea cuprinde întreg Aradul în această zi de octombrie, după aflarea veștii că s-a stins din viață Flavius Domide. Fotbalist-simbol al UTA-ei în anii 1960-1970, cel supranumit «Copilul teribil al fotbalului arădean» și-a legat cariera de clubul roș-alb.

E considerat liderul generației care a adus pe malurile Mureșului ultimele două titluri naționale, momentul Feyenoord sau primăvara europeană din 1972. A oferit mereu momente de magie pentru un public care l-a iubit. Și pe care l-a iubit, la rândul lui.

Flavius Domide s-a născut la Arad pe 7 mai 1946 și a devenit «pitic» al UTA-ei pe când avea 11 ani. Crescut la juniori de Coco Dumitrescu, a fost rapid remarcat de Cibi Braun, antrenorul primei echipe la acea vreme. Odată pătruns în circuit, în timpul sezonului 1965-1966, avea să rămână piesă fixă în ofensivă și favorit al tribunei până în anul 1979.

A fost și om de echipă națională, făcând parte inclusiv din trupa calificată la Campionatul Mondial din Mexic 1970.

După retragerea de pe gazon, a ocupat banca tehnică, mai întâi la Centrul de Copii și Juniori al UTA-ei, apoi secund și principal al primei echipe. De numele lui se leagă revenirea UTA-ei pe prima scenă în anul 1993. Câțiva ani mai târziu, a acceptat poziția de președinte, într-un moment greu de tot, pe când existența clubului era tot mai îngreunată de vremuri.

I-a rămas fidel UTA-ei pentru totdeauna, iar farmecul întâlnirilor de «old-boys», cu fotbaliști sau antrenori de odinioară, l-a sporit de fiecare dată prin eleganța-i cunoscută.

În 2016, a primit cea mai înaltă distincție pe care o oferă conducerea orașului, titlul de «Cetățean de Onoare». Iar în 2022, la puține zile după ce împlinise 76 de ani, am avut cu toții bucuria să îl vedem aplaudat la scenă deschisă de întreaga Arenă Francisc Neuman, când a dat lovitura de începere a meciului UTA - CS Mioveni.

Odihnește-te în pace, Flavius Domide! Bătrâna Doamnă va spune povestea ta celor care vor veni!”, au notat arădenii, în comunicat.

