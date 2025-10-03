Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului

Rugbistul Penikolo Latu (32 de ani) a bătut un polițist într-un club din Australia și i-a provocat mai multe răni, printre care și o hemoragie cerebrală.

Aaron Barnett, polițistul lovit, era în afara serviciului și se afla la King Street Hotel din New South Wales, Australia. Altercația cu jucătorul de rugby a avut loc în luna martie a acestui an.

Penikolo Latu a bătut un polițist

Camerele de supraveghere au surprins momentul când Penikolo Latu se afla în apropierea ringului de dans, atunci când a fost abordat de un prieten al victimei.

Lucrurile au degenerat, Barnett a intervenit între cei doi și a picat la mijloc. Jucătorul de rugby a aruncat cu băutură spre el, apoi i-a dat un pumn și a fugit, notează thesun.co.uk.

În urma loviturii, polițistul a suferit o fractură orbitală, o hemoragie cerebrală, un dinte ciobit și mai multe vânătăi.

La audieri, polițistul a declarat că l-a împins pe Latu pentru a părăsi clubul, dar acesta a reacționat negativ. De asemenea, Penikolo Latu a spus că a acționat în legitimă apărare, simțind că se află în pericol.

Jucătorul de rugby urmează să fie anchetat în noiembrie, dar intenționează să facă apel împotriva deciziei, conform sursei citate.

Penikolo Latu a debutat pentru naționala statului Tonga în 2017 și a evoluat în 9 partide de atunci, inclusiv la Mondialul din 2023.

Cel mai recent, el a jucat pentru Southland Stags, o echipă de rugby care evoluează în campionatul Noii Zeelande.

