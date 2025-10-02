Soția lui David, Victoria Beckham, contribuie și ea la succesul financiar al familiei, chiar dacă brandul ei de modă de lux nu a ajuns încă pe profit.

La peste un deceniu de la retragerea din fotbalul profesionist, David Beckham nu este doar o legendă a sportului, ci un gigant al lumii de afaceri.

Imperiul său personal a atins noi culmi financiare, demonstrând că brandul Beckham rămâne unul extrem de profitabil.

David Beckham a luat mai mult decât valora transferul la Real Madrid

Conform celor mai recente rapoarte financiare, David Beckham a încasat în 2024 dividende în valoare de 23,6 milioane de dolari (aproximativ 20 milioane de euro) de la compania sa, DRJB Holdings.

În total, dividendele încasate de Beckham doar în ultimii doi ani sunt mai mari decât celebra sumă de 25 de milioane de lire sterline (aproape 29 milioane euro) pe care Real Madrid a plătit-o în 2003 pentru a-l transfera de la Manchester United!

Imperiul Beckham: de la fotbal la Hollywood și fashion

Succesul financiar se datorează expansiunii constante a brandului său global, structurat pe trei piloni principali:

DB Ventures: Această divizie semnează și coordonează contracte cu branduri externe de lux care doresc asocierea cu Beckham. Anul trecut, s-a îmbogățit cu branduri precum Stella Artois și SharkNinja, alăturându-se parteneriatelor deja existente cu Hugo Boss, Safilo, Tudor și Verizon.

Studio 99: Casa de producție deținută de Beckham a semnat un succes răsunător la nivel mondial: documentarul „Beckham” realizat pentru Netflix. Seria a intrat în top 10 al platformei în toate cele 90 de țări în care a fost lansată, generând un capital masiv de imagine.

Seven Global: Se ocupă de acordurile de licențiere, cel mai notabil fiind cel cu Adidas.

Lovitura de maestru de la Inter Miami: de la 25 milioane la 1,2 miliarde!

Cea mai inteligentă mutare de afaceri a lui Beckham s-a dovedit însă a fi opțiunea contractuală negociată în 2007, când a semnat cu LA Galaxy: dreptul de a cumpăra o franciză MLS la un preț fix de doar 25 de milioane de dolari.

Ceea ce părea un pariu riscant s-a transformat într-o afacere de senzație. David Beckham a fondat Inter Miami CF în 2018, unde e co-proprietar, iar sub conducerea sa, valoarea clubului a explodat.

Odată cu aducerea lui Lionel Messi în 2023, clubul a depășit pragul de 1 miliard de dolari, fiind evaluat în prezent la circa 1,2 miliarde de dolari.

Mișcarea nu doar că i-a multiplicat averea personală, dar a și garantat creșterea întregii ligi americane, confirmând viziunea sa de om de afaceri.

Brandul care nu moare niciodată

Deși s-a retras din sport, Beckham, la 50 de ani, rămâne un model de influență. El are peste 160 de milioane de urmăritori pe rețelele sociale, o bază de fani considerabilă fiind formată din tineri cu vârste între 18 și 25 de ani!

Această longevitate a brandului este, de fapt, motorul din spatele profitului de 44,9 milioane de dolari.

În plus, pentru a încununa acest succes atât sportiv, cât și antreprenorial, David Beckham a fost onorat în 2025 cu titlul de cavaler din partea Regelui Charles al Marii Britanii.

Relația solidă dintre David și Victoria Beckham

În afară de succesul enorm din afaceri, Beckham pare un om de succes și în viața personală.

Relația dintre David și Victoria Beckham, cunoscuți și ca "Posh and Becks", este, atât din punct de vedere sufletesc, cât și financiar, una solidă și s-a transformat într-un parteneriat de afaceri foarte bine pus la punct.

În ciuda nenumăratelor zvonuri din presă de-a lungul anilor, documentarul Netflix din 2023 i-a prezentat ca fiind un cuplu unit.

Ei au vorbit deschis despre momentele dificile, inclusiv abuzurile la care a fost supus David după Cupa Mondială din 1998 și perioada dificilă a mutării la Madrid, în 2003, descriind-o pe Victoria ca fiind „totul” pentru el și subliniind că au trebuit să lupte pentru familie.

Victoria Beckham investește în brandul de fashion

Și profesional ei se susțin reciproc în proiectele majore. Documentarul „Beckham” a fost realizat de compania lui David, Studio 99, iar aparițiile soției sale au fost abundente. De asemenea, Victoria urmează să lanseze propriul său documentar pe Netflix.

Ei sunt considerați un cuplu de mare putere financiară. Cea mai recentă estimare a averii lor comune plasează valoarea acesteia la aproximativ 500 de milioane de lire sterline (575 milioane euro), conform Sunday Times Rich List.

Contribuția financiară majoră a Victoriei provine din brandul său de modă de lux. Situația ei financiară personală este un pic mai nuanțată decât cea a imperiului lui David, care este un generator masiv de profit prin dividende.

Raportează pierderi

În prezent, brandul Victoriei Beckham raportează vânzări în creștere spectaculoasă, dar care nu generează încă profit net, necesitând încă investiții.

Compania Victoriei are în continuare pierderi anuale, de aproape 5 milioane de lire sterline (5,7 milioane euro), pe măsură ce investește în dezvoltare.

26,5% e creșterea cifrei de afaceri a brandului de fashion de lux al Victoriei Beckham în 2024. Încasările au urcat până la 112,7 milioane lire sterline (128 milioane euro)

