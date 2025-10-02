Dividende de 23,6 milioane de $ David Beckham, maestru al afacerilor: a câștigat din dividende mai mult decât valora transferul său la Real Madrid +7 foto
David Beckham transformă în bani orice atinge
Special

Dividende de 23,6 milioane de $ David Beckham, maestru al afacerilor: a câștigat din dividende mai mult decât valora transferul său la Real Madrid

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 02.10.2025, ora 12:55
alt-text Actualizat: 02.10.2025, ora 12:55
  • Soția lui David, Victoria Beckham, contribuie și ea la succesul financiar al familiei, chiar dacă brandul ei de modă de lux nu a ajuns încă pe profit.

La peste un deceniu de la retragerea din fotbalul profesionist, David Beckham nu este doar o legendă a sportului, ci un gigant al lumii de afaceri.

„S-a zvonit că a vândut meciul”  Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
Citește și
„S-a zvonit că a vândut meciul” Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
Citește mai mult
„S-a zvonit că a vândut meciul”  Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu

Imperiul său personal a atins noi culmi financiare, demonstrând că brandul Beckham rămâne unul extrem de profitabil.

David Beckham a luat mai mult decât valora transferul la Real Madrid

Conform celor mai recente rapoarte financiare, David Beckham a încasat în 2024 dividende în valoare de 23,6 milioane de dolari (aproximativ 20 milioane de euro) de la compania sa, DRJB Holdings.

În total, dividendele încasate de Beckham doar în ultimii doi ani sunt mai mari decât celebra sumă de 25 de milioane de lire sterline (aproape 29 milioane euro) pe care Real Madrid a plătit-o în 2003 pentru a-l transfera de la Manchester United!

Imperiul Beckham: de la fotbal la Hollywood și fashion

Succesul financiar se datorează expansiunii constante a brandului său global, structurat pe trei piloni principali:

  • DB Ventures: Această divizie semnează și coordonează contracte cu branduri externe de lux care doresc asocierea cu Beckham. Anul trecut, s-a îmbogățit cu branduri precum Stella Artois și SharkNinja, alăturându-se parteneriatelor deja existente cu Hugo Boss, Safilo, Tudor și Verizon.
  • Studio 99: Casa de producție deținută de Beckham a semnat un succes răsunător la nivel mondial: documentarul „Beckham” realizat pentru Netflix. Seria a intrat în top 10 al platformei în toate cele 90 de țări în care a fost lansată, generând un capital masiv de imagine.
  • Seven Global: Se ocupă de acordurile de licențiere, cel mai notabil fiind cel cu Adidas.

Lovitura de maestru de la Inter Miami: de la 25 milioane la 1,2 miliarde!

Cea mai inteligentă mutare de afaceri a lui Beckham s-a dovedit însă a fi opțiunea contractuală negociată în 2007, când a semnat cu LA Galaxy: dreptul de a cumpăra o franciză MLS la un preț fix de doar 25 de milioane de dolari.

Ceea ce părea un pariu riscant s-a transformat într-o afacere de senzație. David Beckham a fondat Inter Miami CF în 2018, unde e co-proprietar, iar sub conducerea sa, valoarea clubului a explodat.

Odată cu aducerea lui Lionel Messi în 2023, clubul a depășit pragul de 1 miliard de dolari, fiind evaluat în prezent la circa 1,2 miliarde de dolari.

Mișcarea nu doar că i-a multiplicat averea personală, dar a și garantat creșterea întregii ligi americane, confirmând viziunea sa de om de afaceri.

Brandul care nu moare niciodată

Deși s-a retras din sport, Beckham, la 50 de ani, rămâne un model de influență. El are peste 160 de milioane de urmăritori pe rețelele sociale, o bază de fani considerabilă fiind formată din tineri cu vârste între 18 și 25 de ani!

Această longevitate a brandului este, de fapt, motorul din spatele profitului de 44,9 milioane de dolari.

În plus, pentru a încununa acest succes atât sportiv, cât și antreprenorial, David Beckham a fost onorat în 2025 cu titlul de cavaler din partea Regelui Charles al Marii Britanii.

Galerie foto (7 imagini)

imago800570538.jpg imago303123923.jpg imago800570549.jpg imago303123933.jpg imago1059557418.jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Relația solidă dintre David și Victoria Beckham

În afară de succesul enorm din afaceri, Beckham pare un om de succes și în viața personală.

Relația dintre David și Victoria Beckham, cunoscuți și ca "Posh and Becks", este, atât din punct de vedere sufletesc, cât și financiar, una solidă și s-a transformat într-un parteneriat de afaceri foarte bine pus la punct.

În ciuda nenumăratelor zvonuri din presă de-a lungul anilor, documentarul Netflix din 2023 i-a prezentat ca fiind un cuplu unit.

Ei au vorbit deschis despre momentele dificile, inclusiv abuzurile la care a fost supus David după Cupa Mondială din 1998 și perioada dificilă a mutării la Madrid, în 2003, descriind-o pe Victoria ca fiind „totul” pentru el și subliniind că au trebuit să lupte pentru familie.

Victoria Beckham investește în brandul de fashion

Și profesional ei se susțin reciproc în proiectele majore. Documentarul „Beckham” a fost realizat de compania lui David, Studio 99, iar aparițiile soției sale au fost abundente. De asemenea, Victoria urmează să lanseze propriul său documentar pe Netflix.

Ei sunt considerați un cuplu de mare putere financiară. Cea mai recentă estimare a averii lor comune plasează valoarea acesteia la aproximativ 500 de milioane de lire sterline (575 milioane euro), conform Sunday Times Rich List.

Contribuția financiară majoră a Victoriei provine din brandul său de modă de lux. Situația ei financiară personală este un pic mai nuanțată decât cea a imperiului lui David, care este un generator masiv de profit prin dividende.

Raportează pierderi

În prezent, brandul Victoriei Beckham raportează vânzări în creștere spectaculoasă, dar care nu generează încă profit net, necesitând încă investiții.

Compania Victoriei are în continuare pierderi anuale, de aproape 5 milioane de lire sterline (5,7 milioane euro), pe măsură ce investește în dezvoltare.

26,5% e creșterea
cifrei de afaceri a brandului de fashion de lux al Victoriei Beckham în 2024. Încasările au urcat până la 112,7 milioane lire sterline (128 milioane euro)

Citește și

Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Special
19:12
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Citește mai mult
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Cristian Geambașu Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Opinii
17:44
Cristian Geambașu Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Citește mai mult
Cristian Geambașu Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Real Madrid David Beckham Victoria Beckham hollywood
Știrile zilei din sport
„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Conference League
12:07
„Sabotați” de Edi Iordănescu Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Citește mai mult
„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Campionate
14:40
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Citește mai mult
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Diverse
15:01
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Citește mai mult
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Campionatul Mondial
13:54
Mingea de la CM 2026 FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor » Ce denumire are
Citește mai mult
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:07
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
17:16
Pleacă după 6 luni! Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro, out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
Pleacă după 6 luni!  Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro , out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
16:20
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel, și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel , și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
17:43
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Top stiri din sport
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Europa League
02.10
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Citește mai mult
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Liga 2
02.10
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Citește mai mult
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Europa League
02.10
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională. Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Citește mai mult
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Europa League
02.10
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Citește mai mult
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 24 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share