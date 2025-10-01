Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului +40 foto
Patinoarul „Vákár Lajos” foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Special

Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
alt-text Publicat: 01.10.2025, ora 19:12
  • De la bijuteria hocheiului românesc la o arenă care cere renaștere: cum arată azi patinoarul „Vákár Lajos”.
  • GOLAZO.ro a vizitat bijuteria de altădată din Miercurea Ciuc, un loc uitat azi, pe care se văd urmele trecerii timpului.

În mijlocul orașului Miercurea Ciuc, ascunsă între blocuri și liniștea molcomă a Secuimii, se ridică o clădire masivă, cu ziduri cenușii și acoperiș ruginit.

Este patinoarul „Vákár Lajos”, locul unde s-a scris parte din istoria hocheiului românesc și unde echipa locală, Csíkszereda, și-a croit legenda celor 17 titluri naționale.

Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
Citește și
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
Citește mai mult
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003

Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol uitat

Construit în 1970 și inaugurat în 1971, patinoarul rămâne simbolul unui oraș care respiră prin hochei, pe alocuri și fotbal, dar și un exemplu dureros despre cum timpul poate să roadă gloria trecutului.

În 1999, patinoarul a primit numele lui Lajos Vákár, pionier al hocheiului ciucan și unul dintre marii promotori ai acestui sport în România.

El a fost jucător, antrenor și mentor, iar arena de gheață pe care o avem astăzi se dorește un omagiu adus muncii sale.

În deceniile ce au urmat numeroase titluri, meciuri de foc și generații întregi de campioni locali au făcut din acest loc „templul hocheiului ciucan”.

Nu întâmplător, în 2007, aici s-au organizat Campionatele Mondiale U20, un moment de vârf pentru arena ciucană.

Realitatea prezentului: între pasiune și uzură

Fotografiile recente surprind un adevăr care nu mai poate fi ignorat: patinoarul arată astăzi obosit, lăsat parcă în voia timpului. Tavanul este pătat, scorojit, cu pete mari de mucegai și structuri metalice ruginite.

Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (40 imagini)

Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+40 Foto
labels.photo-gallery

Instalațiile electrice și de iluminat par învechite, unele reflectoare fiind vizibil depășite de standardele moderne.
Tribunele alternează între scaune încă funcționale și zone lăsate de izbeliște.

Accesul se face pe uși simple, cu vopsea coșcovită, iar culoarele dau impresia unui spațiu mai degrabă improvizat decât modern.

Exteriorul clădirii este tern, cu acoperișul din tablă ruginită și zidurile crăpate. Vegetația și iarba cresc pe lângă fundația clădirii, semn al lipsei de întreținere.

Pe interior, un banner spune însă tot: „Hajrá, Szereda!” („Hai, Szereda!”). Pasiunea publicului nu a dispărut, chiar dacă infrastructura nu mai ține pasul.

Viața continuă pe gheață

În ciuda uzurii, arena rămâne funcțională. Se joacă meciuri de campionat, Miercurea Ciuc continuă să fie una dintre cele mai puternice echipe din ligă, iar suporterii vin, așa cum au făcut-o de zeci de ani.

S-a oprit la 17 titluri, departe de Steaua, 40, depășită in ultimii ani de Corona Brașov și ACSH Gheorghieni, noua forță națională.

Patinoarul se închiriază și pentru patinaj public, evenimente sau antrenamente, iar periodic au loc și manifestări speciale: de la disco pe gheață, la competiții pentru juniori.

Recent, „Vákár Lajos” a vibrat din nou, când Ciucul a spulberat Sportul Studențesc cu 27-0, demonstrând că, deși bătrână, arena încă respiră hochei.

Renovare sau uitare?

De-a lungul timpului, autoritățile au discutat despre modernizarea patinoarului. În documentele urbanistice, zona apare ca punct de interes central.

De asemenea, s-au vehiculat idei de finanțare externă, inclusiv sprijin din Ungaria, așa cum s-a întâmplat cu alte locații sportive din regiune (Gheorgheni, Sfântu Gheorghe).

Cu toate acestea, la finalul lui 2025, nu există un plan clar și aprobat pentru renovarea completă a arenei. Se fac lucrări punctuale de întreținere, dar arena are nevoie de o intervenție majoră: refacerea acoperișului, modernizarea instalațiilor de răcire și iluminat, consolidarea structurii și adaptarea la standarde europene.

Până atunci, „Vákár Lajos” rămâne prins între trecutul glorios și un viitor incert. Astăzi însă, arena arată semnele necruțătoare ale timpului.

În lipsa unei modernizări, riscă să devină mai mult un muzeu al amintirilor decât un templu al performanței.

Citește și

Donald Trump, ținta ironiilor Ce a postat echipa Europei, după ce a câștigat Ryder Cup » Cum a răspuns Trump
Diverse
22:42
Donald Trump, ținta ironiilor Ce a postat echipa Europei, după ce a câștigat Ryder Cup » Cum a răspuns Trump
Citește mai mult
Donald Trump, ținta ironiilor Ce a postat echipa Europei, după ce a câștigat Ryder Cup » Cum a răspuns Trump
 „Mărgelatu”, în peluza U Cluj Coregrafie specială a fanilor Universității pentru Florin Piersic » Actorul,  prezent la Derby-ul Clujului
Superliga
21:22
„Mărgelatu”, în peluza U Cluj Coregrafie specială a fanilor Universității pentru Florin Piersic » Actorul, prezent la Derby-ul Clujului
Citește mai mult
 „Mărgelatu”, în peluza U Cluj Coregrafie specială a fanilor Universității pentru Florin Piersic » Actorul,  prezent la Derby-ul Clujului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
hochei Miercurea Ciuc reportaj Patinoarul „Vákár Lajos”
Știrile zilei din sport
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Nationala
01.10
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Citește mai mult
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Diverse
01.10
Botezat după „Rege” Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special
Citește mai mult
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Superliga
01.10
Pleacă Dinamo din București? Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Citește mai mult
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:51
A comparat Rakow cu Rapid Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
A comparat Rakow cu Rapid  Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
22:16
„S-a zvonit că a vândut meciul” Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
„S-a zvonit că a vândut meciul”  Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
22:09
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Top stiri din sport
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Europa League
01.10
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB” Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Citește mai mult
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Nationala
01.10
Interes mare Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria
Citește mai mult
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Special
01.10
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Citește mai mult
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Superliga
01.10
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Citește mai mult
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share