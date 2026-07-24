„Avem probleme mari”  Alexandru Chipciu trage un semnal de alarmă după meciul cu Brann: „E clar că facem ceva greșit” » Impresionat de norvegieni

U Cluj - Brann 2-2. Alexandru Chipciu (37 de ani), căpitanul „șepcilor roșii”, a rămas impresionat de jocul și mentalitatea echipei din Norvegia, după duelul din turul 2 preliminar din Conference League.

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Condusă cu 0-2 în minutul 84, U Cluj a reușit o revenire de senzație, grație reușitelor lui Lukic ('85) și Pinho ('88), iar calificarea se va decide săptămâna viitoare, pe terenul celor de la Brann.

U Cluj - Brann 2-2 . Alexandru Chipciu: „E clar că facem ceva greşit noi”

Alexandru Chipciu a recunoscut superioritatea adversarilor și a rememorat „dubla” cu Stromsgodset din 2014, pe când juca la FCSB, atunci când roș-albaștrii i-au subestimat pe norvegieni.

„Ştiam că o să fie un meci foarte greu. Aveam încredere mare că aveau probleme pe apărare, dar când am văzut faza ofensivă am plecat cam supăraţi de la şedinţă.

Comparativ cu Dinamo Kiev, ucrainenii au mai multă calitate individuală, dar ei, ca echipă, sunt mai organizaţi. Am luat golurile cam uşor.

Aveam sentimentul că am ratat nişte şanse incredibile, chiar dacă au fost mai buni decât noi. Cu puţină şansă, puteam să câştigăm.

Acum 10-12 ani, la FCSB, am picat cu Stromsgodset. Eram la autocar când am auzit, nici nu ştiam de unde e. Campioana Norvegiei, ne gândeam ce noroc pe noi.

Am avut un meci greu pe sintetic acolo, dar i-am bătut tur-retur. Mi se pare incredibil că acum să joci cu locul 3-4 din Norvegia şi ai un meci atât de greu”, a declarat Chipciu, conform primasport.ro.

5 meciuri a jucat deja Alexandru Chipciu în acest sezon pentru U Cluj: unul în Supercupă, unul în Liga 1 și 3 în preliminarii Europa și Conference League

Căpitanul lui U Cluj consideră că fotbalul românesc ar trebui să adopte modelul celui din Norvegia.

„ E clar că facem ceva greşit. Avem probleme mari. Ar trebui să luăm modelul ăsta, să fim mai umili, ei fac lucruri simple, aleargă până nu mai pot.

E un model pentru noi. Cu siguranţă vom merge în Norvegia şi ştim că vom suferi şi acolo, dar mergem să avem încrederea de pe final. Suferinţa nu trebuie să te doboare.

Ne bucurăm că am dat speranţe şi suporterilor. N-am pierdut de două ori cu Dinamo Kiev, am jucat cu Brann, anul trecut a jucat în primăvara Europa League, am fost acolo”, a mai declarat Chipciu.

Ca implicare, nu pot să fiu supărat pe nimeni. Ne pregătim pentru meciul cu Sepsi, apoi călătoria în Norvegia. De multe ori, realitatea din teren e diferită de cea a privitorului. Toţi jucătorii îşi doresc să atace, dar trebuie să ţii cont de valoarea adversarului. Nu e că nu vrei, nu poţi. Alexandru Chipciu, jucător U Cluj

Returul va avea loc joia viitoare, de la ora 20:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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