Kiki, la Cupa Africii FCSB nu se va putea baza pe fundașul din Benin la ultimele meciuri din 2025 
David Kiki FOTO: Sport Pictures
Superliga

Kiki, la Cupa Africii FCSB nu se va putea baza pe fundașul din Benin la ultimele meciuri din 2025

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 15:15
  • David Kiki (32 de ani), fundașul celor de la FCSB, a fost convocat în lotul preliminar al Beninului pentru Cupa Africii pe Națiuni.
  • Competiția continentală se va disputa în perioada 21 decembrie - 18 ianuarie, în Maroc.

După ce anunțase un lot preliminar de 50 de jucători, selecționerul Gernot Rohr a redus numărul la 30.

După Siyabonga Ngezana, FCSB rămâne și fără David Kiki

Campioana României nu se va putea baza pe fundașul african la ultimele meciuri din acest an, după ce acesta a fost convocat în lotul preliminar al Beninului.

Selecționata africană va efectua un stagiu de pregătire în Maroc, începând cu 10 decembrie, conform cafonline.com.

La finalul cantonamentului, antrenorul va alege 28 de jucători care vor rămâne și la turneul final, Kiki având mari șanse să se afle pe această listă.

Cupa Africii pe Națiuni nu se dispută în cadrul unei date FIFA pentru meciurile echipelor naționale, astfel că turneul final se suprapune atât cu campionatele interne, cât și cu meciurile din cupele europene.

În acest context, FCSB nu îl va avea la dispoziție pe Kiki la meciul cu Feyenoord, din Europa Lague, iar în Liga 1, fundașul din Benin va rata duelurile cu Unirea Slobozia și Rapid.

David Kiki, în tricoul echipei naționale a Beninului FOTO: IMAGO David Kiki, în tricoul echipei naționale a Beninului FOTO: IMAGO
David Kiki, în tricoul echipei naționale a Beninului FOTO: IMAGO

Benin va debuta la Cupa Africii pe 23 decembrie, împotriva selecționatei Republicii Democratice Congo. În cadrul grupei D, Beninul va mai juca cu Botswana, pe 27 decembrie, și Senegal, pe 30, înainte de finalul anului.

Până la acest moment, din Liga 1 au mai fost convocați doi jucători la Cupa Africii. Este vorba de Siyabonga Ngezana, colegul lui Kiki de la FCSB, cel care va juca pentru Africa de Sud, și Devis Epassy, portarul lui Dinamo și al naționalei Camerunului.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

benin cupa africii pe natiuni convocare david kiki
Știrile zilei din sport
