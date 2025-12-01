Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata +25 foto
Devis Epassy FOTO: IMAGO
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor" va rata

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 01.12.2025, ora 22:10
Actualizat: 01.12.2025, ora 22:40
  • Devis Epassy (32 de ani), portarul lui Dinamo, a fost convocat în lotul naționalei din Camerun pentru Cupa Africii pe Națiuni.
  • Competiția continentală se va disputa în perioada 21 decembrie - 18 ianuarie, în Maroc.

Integralist în ultimele două meciuri jucate de Dinamo în campionat, cu Botoșani, scor 1-1, și Oțelul Galați, scor 1-0, portarul african a prins un loc în echipa națională.

Devis Epassy, convocat la naționala Camerunului pentru Cupa Africii pe Națiuni

Portarul transferat în vara acestui an de Dinamo va participa alături de selecționata țării sale la turneul final din Africa, la finalul acestui an.

După ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial, Camerun va încerca să facă o figură frumoasă la Cupa Africii pe Națiuni.

Odată cu această convocare, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, nu se va putea baza pe portarul camerunez la ultimele meciuri din acest an. El va rata partidele cu Metaloglobus și UTA Arad.

Cupa Africii nu se dispută într-o dată FIFA pentru meciurile echipelor naționale, astfel că turneul final se suprapune cu meciurile din Liga 1.

10 meciuri
a jucat Devis Epassy pentru naționala Camerunului

Dacă Epassy a prins turneul final, Andre Onana, portarul celor de la Trabzonspor (împrumutat de la United), a fost lăsat în afara lotului, deși a fost integralist în 6 meciuri jucate de Camerun în anul 2025.

Onana plecase în Turcia tocmai în ideea de a nu rata CAN și a avea cât mai multe meciuri în picioare.

„Decizia vine după ce Camerunul a pierdut meciul din play-off-ul pentru Cupa Mondială în fața RD Congo, Onana primind gol la un șut slab al lui Chancel Mbemba, în prelungiri.

Nu este clar dacă golul primit este motivul omiterii lui Onana, pentru că acesta a avut oricum o relație tensionată cu Federația de Fotbal din Camerun de-a lungul anilor.

Când a semnat cu United în 2023, se retrăsese de fapt din fotbalul internațional după o neînțelegere ce a avut loc după Cupa Mondială din 2022, dar a revenit apoi la sentimente mai bune”, notează unitedinfocus.com.

  • Un alt jucător important care nu va juca la Cupa Africii pe Națiuni este Vincent Aboubakar, atacantul celor de la Neftchi Baku. De-a lungul timpului, Aboubakar a marcat 45 de goluri în 116 meciuri jucate pentru echipa națională.

Scandal la naționala Camerunului! Selecționerul a fost demis cu doar câteva zile înainte de turneul final

Cu doar 20 de zile înainte de debutul la turneul final, federația condusă de Samuel Eto'o l-a demis pe selecționerul Marc Brys, după ratarea calificării la Mondial. Acesta se afla la cârma naționalei din aprilie 2024.

În locul său, pentru a conduce echipa la Cupa Africii, au fost instalați Martin Ntoungou Mpile drept coordonator general și David Pagou ca antrenor principal.

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
+25 Foto
Lotul Camerunului pentru CAN:

  • Portari: Devis Epassy (Dinamo București), Simon Omossola (St. Eloi Lupopo), Simon Ngapandouetnbu (Montpellier), Edouard Sombang (Colombe Du Dja)
  • Fundași: Samuel Kotto (Gent), Gerzino Nyamsi (Lokomotiv Moscova), Jean-Charles Castelletto (Al-Duhail), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Flavien Enzo Boyomo (Osasuna), Mahamadou Nagida (Rennes), Christopher Wooh (Spartak Moscova), Junior Tchamadeu (Stoke City), Darlin Yongwa City (FC), Lorient
  • Mijlocași: Martin Ndzie (Rapid Vienna), Carlos Baleba (Brighton & Hove Albion), Arthur Avom (FC Lorient), Eric-Junior Dina Ebimbe (Brest), Brice Ambina (Valerenga), Jean Junior Onana (Genoa), Olivier Kemen (Istanbul BB)
  • Atacanti: Bryan Mbeumo (Manchester United), Christian Bassogog (Al-Okhdood), George-Kevin N'koudou (Al-Diriyah), Danny Namaso (Auxerre), Frank Magri (Toulouse), Karl Etta Eyong (Levante), Christian Kofane (Bayer Leverkusen), Patrick Soko (Almeria)

Camerun va deschide Grupa F de la Cupa Africii pe Națiuni, împotriva Gabonului, la Agadir, pe 24 decembrie. De asemenea, mai are meciuri în grupă cu Coasta de Fildeș, campioana en-titre, și cu Mozambic.

