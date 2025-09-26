„Am revenit!” David Miculescu răsuflă ușurat după debutul din Europa League: „După atâtea zile proaste...”

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. David Miculescu (24 de ani), atacantul campioanei, a adus victoria în Olanda, în prima etapă din Europa League.

A ajuns la 9 reușite în Europa pentru campioană, egalându-l pe Adrian Ilie.

Go Ahead Eagles - FCSB. Miculescu: „Am revenit!”

„A fost un meci foarte greu, dar până la urmă suntem bucuroși că am plecat cu cele 3 puncte de aici. Am avut acea ocazie, prima ocazie, în care portarul lor mi-a scos șutul de la colțul scurt. Am crezut că a scăpat-o în poartă.

Am început bine meciul, am reușit să înscriem, iar apoi zic că am făcut un joc defensiv foarte, foarte bun ”, a spus David Miculescu, după victoria cu Go Ahead Eagles, la Prima Sport.

Până la urmă, ne-am făcut treaba. Dacă îmi aduc bine aminte, așa am jucat și sezonul trecut în Europa. Stăteam foarte bine în teren, stăteam foarte compacți, iar pe contraatac reușeam să înscriem. După atâtea zile proaste, am revenit! Am câștigat un meci, dar nu înseamnă că suntem deja la 100%. David Miculescu

David Miculescu a încheiat interviul într-o notă amuzantă, precum coechipierul său Darius Olaru: „3 puncte”, aluzie la declarațiile lui Gigi Becali de la Fanatik despre numărul de puncte pe care îl va obține FCSB în Europa League.

David Miculescu, bornă istorică în tricoul lui FCSB

Reușita din partida de la Daventer l-a ajutat pe David Miculescu să ajungă la 9 goluri în cupele europene pentru FCSB.

Internaționalul se află la egalitate cu Florinel Coman, Cristian Ciocoiu, Harlem Gnohere, Dorin Goian, Bogdan Stancu și Adrian Ilie.

În acest sezon, David Miculescu a mai reușit un gol în duelurile europene, împotriva celor de la Drita, în turul 3 preliminar al Europa League, 3-1.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport