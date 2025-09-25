Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul campioanei României, a vorbit despre victoria obținută în prima rundă din Europa League.

Ștefan Târnovanu a primit cea mai mare notă pentru prestația de pe De Adelaarshorst: 8.6, arată sofascore.com.

Go Ahead Eagles - FCSB. Ștefan Târnovanu, descătușat după ce a apărat toate șuturile olandezilor

Meciul de la Daventer a fost o descătușare pentru Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, care a respins toate cele 7 șuturi pe poartă ale olandezilor.

„E o bucurie foarte mare, pentru că anul acesta am primit foarte multe goluri. Am fost foarte, foarte supărat după meciul cu Botoșani, iar am primit 3 goluri.

Sunt foarte multe meciuri în care am primit gol, așa că asta e o victorie foarte mare pentru noi. Nu cred că eu am salvat-o, doar am continuat ce au făcut băieții.

Nu am fost singur pe teren, băieții au făcut un meci aproape perfect. E normal să aibă și ei ocazii, am avut și noi ocazia să facem 2-0, dar nu cred că era prea meritat. E foarte bine așa.

Tot timpul am zis că, dacă te aperi bine și nu primești gol, automat e 0-0. Dai un gol și câștigi meciul. Dacă ne amintim ce am făcut anul trecut în Europa, au fost meciuri în care ne-am apărat foarte bine și am reușit să câștigăm sau să facem egal. Cel mai important e să nu pierzi”, a spus Ștefan Târnovanu, la Prima Sport.

Portarul campioanei a fost brutal de sincer în momentul în care a vorbit despre relația cu fanii și importanța acestui rezultat după o perioadă extrem de slabă:

„E foarte important să avem suporterii alături de noi, ținând cont de locul jalnic pe care suntem în campionat.

Contează foarte mult pentru noi și sperăm să fie alături de noi la următoarele meciuri. Sper că i-am îndulcit puțin cu această victorie”.

7 parade a avut Ștefan Târnovanui, în duelul Go Ahead Eagles - FCSB 0-1

De la ultima victorie a celor de la FCSB, Ștefan Târnovanu a încasat 6 goluri în 3 meciuri:

CFR Cluj - FCSB 2-2

Csikszereda - FCSB 1-1

FC Botoșani - FCSB 3-1

Ștefan Târnovanu, lăudat de presa spaniolă

În minutul 18, Ștefan Târnovanu a respins, de lângă bară, un șut violent trimis de Mathis Suray. Intervenția goalkeeper-ului nu a trecut neosbervată și a fost lăudat, pe rețelele de socializare, de jurnaliștii iberici.

„E candidat la intervenția sezonului! Târnovanu a asteptat până în ultima clipă pentru a vedea în ce direcție trebuie să plonjeze pentru a-i nega lui Mathis Suray golul”, scrie ESPN, pe contul de X.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

- Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

- Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

- Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

