- Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Campioana României a obținut trei puncte importante în prima partidă din Europa League.
- Însă, Melvin Boel, antrenorul olandezilor, a fost cel care a oferit imaginile serii.
Câștigătoarea Cupei Olandei a fost învinsă pe teren propriu de FCSB, într-un meci în care ploaia din prima repriză nu le-a pus probleme jucătorilor, ci doar tehnicianului de la Eagles.
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Melvin Boel, surprins cu umbrela la marginea terenului
FCSB a deschis rapid scorul în Olanda, în minutul 13, prin David Miculescu, iar campioana României a reușit să conserve rezultatul până la final.
În prima repriză, cei de la Eagles și-au creat mai multe ocazii, dar Târnovanu a reușit mai multe parade incredibile.
Tot în prima parte, ploaia și-a făcut apariția la Deventer, iar tehnicianul Melvin Boel a oferit câteva imagini inedite, chiar pe finalul reprizei. Acesta a fost surprins cu o umbrelă, la marginea terenului, în timp ce urmărea meciul ferindu-se de ploaie. O ipostază în care rar e surprins un antrenor.
Pentru FCSB, următorul adversar din Europa League este Young Boys Berna, joi, 2 octombrie, de la 19:45.
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)
- 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
- 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)