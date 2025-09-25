Imagini rare FOTO: Cum a fost surprins antrenorul lui Go Ahead Eagles la meciul cu FCSB +3 foto
Melvin Boel foto: captură Digi Sport
Imagini rare FOTO: Cum a fost surprins antrenorul lui Go Ahead Eagles la meciul cu FCSB

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.09.2025, ora 23:32
alt-text Actualizat: 25.09.2025, ora 23:34
  • Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Campioana României a obținut trei puncte importante în prima partidă din Europa League.
  • Însă, Melvin Boel, antrenorul olandezilor, a fost cel care a oferit imaginile serii.

Câștigătoarea Cupei Olandei a fost învinsă pe teren propriu de FCSB, într-un meci în care ploaia din prima repriză nu le-a pus probleme jucătorilor, ci doar tehnicianului de la Eagles.

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Melvin Boel, surprins cu umbrela la marginea terenului

FCSB a deschis rapid scorul în Olanda, în minutul 13, prin David Miculescu, iar campioana României a reușit să conserve rezultatul până la final.

În prima repriză, cei de la Eagles și-au creat mai multe ocazii, dar Târnovanu a reușit mai multe parade incredibile.

Tot în prima parte, ploaia și-a făcut apariția la Deventer, iar tehnicianul Melvin Boel a oferit câteva imagini inedite, chiar pe finalul reprizei. Acesta a fost surprins cu o umbrelă, la marginea terenului, în timp ce urmărea meciul ferindu-se de ploaie. O ipostază în care rar e surprins un antrenor.

Melvin Boel, sub umbrelă la Eagles - FCSB 0-1
Melvin Boel, sub umbrelă la Eagles - FCSB 0-1

Melvin Boel, sub umbrelă la Eagles - FCSB 0-1 Melvin Boel, sub umbrelă la Eagles - FCSB 0-1 Melvin Boel, sub umbrelă la Eagles - FCSB 0-1
Pentru FCSB, următorul adversar din Europa League este Young Boys Berna, joi, 2 octombrie, de la 19:45.

Go Ahead Eagles - FCSB, meci
Go Ahead Eagles - FCSB, meci

Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci
Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
antrenor europa league fcsb go ahead eagles Melvin Boel
