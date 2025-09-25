Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Campioana României a obținut trei puncte importante în prima partidă din Europa League.

Însă, Melvin Boel, antrenorul olandezilor, a fost cel care a oferit imaginile serii.

Câștigătoarea Cupei Olandei a fost învinsă pe teren propriu de FCSB, într-un meci în care ploaia din prima repriză nu le-a pus probleme jucătorilor, ci doar tehnicianului de la Eagles.

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 . Melvin Boel, surprins cu umbrela la marginea terenului

FCSB a deschis rapid scorul în Olanda, în minutul 13, prin David Miculescu, iar campioana României a reușit să conserve rezultatul până la final.

În prima repriză, cei de la Eagles și-au creat mai multe ocazii, dar Târnovanu a reușit mai multe parade incredibile.

Tot în prima parte, ploaia și-a făcut apariția la Deventer, iar tehnicianul Melvin Boel a oferit câteva imagini inedite, chiar pe finalul reprizei. Acesta a fost surprins cu o umbrelă, la marginea terenului, în timp ce urmărea meciul ferindu-se de ploaie. O ipostază în care rar e surprins un antrenor.

Pentru FCSB, următorul adversar din Europa League este Young Boys Berna, joi, 2 octombrie, de la 19:45.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

