FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive în anul 2026, în toate competițiile, iar după eșecul usturător cu CFR Cluj șansele campioanei de a mai prinde play-off-ul sunt minime.

FCSB - CFR CLUJ 1-4 . Elias Charalambous e gata să plece de la FCSB: „Mă pun la dispoziţia clubului”

În acest context, Charlambous a anunțat că stă la dispoziția clubului pentru un dialog despre despărțire.

„Nu vreau să spun multe lucruri sau să vorbesc despre meciul de azi. Nu există un motiv anume.

Știți că sunt aici de aproape trei ani și am câștigat multe lucruri cu acest club: campionate, competiții europene, iar acum trecem poate prin cea mai dificilă perioadă de când sunt aici.

Singurul lucru pe care vreau să-l spun este că principalul responsabil pentru asta sunt eu. Sunt mereu un tip care, așa cum mă cunoașteți, îmi place să-mi asum responsabilitățile și știu când trebuie să mi le asum.

Așadar, ca să închei, primul lucru pe care vreau să-l spun este să-mi cer scuze fanilor.

Și, fără să mai repet, nu vreau să răspund la nicio întrebare, pentru că nu există un motiv. Vreau doar să spun că sunt la dispoziția clubului, sunt deschis și repet: nu dați vina pe jucători.

Cel responsabil sunt eu, bine? Îmi asum responsabilitatea și repet: sunt la dispoziția acestui club”, a declarat Elias Charlambous la conferința de presă.

Charlambous a fost instalat în funcția de antrenor al celor de la FCSB pe 30 martie 2023.

Cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii pe bancă, FCSB a câștigat două titluri de campioană ale României și a accesat optimile de finală ale Europa League, în sezonul anterior.

Parcursul european al „roș-albaștrilor” a fost încheiat de Olympique Lyon, care s-a impus categoric, 7-1 la general.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Cordea în CFR Cluj - FCSB 1-4

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport