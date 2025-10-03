Meciul dintre Unirea Slobozia și Dinamo, programat la Clinceni, se va disputa pe un gazon oribil din cauza ploii abundente din Ilfov.

Ploaia torențială care a căzut neîntrerupt ore bune în Capitală și împrejurimi a transformat Clinceni Arena într-un adevărat câmp îmbibat cu apă.

Slobozia - Dinamo, disputat în condiții groaznice.

ANM a emis o avertizare meteo de cod portocaliu de ploaie și vânt până la ora 4 dimineața.

La ședința de dinaintea meciului s-a discutat despre posibilitatea amânării partidei. În cele din urmă, după eforturile depuse de organizatori, arbitrul a decis ca meciul să înceapă, deși pe teren încă existau bălți.

Marele impediment pentru amânare l-a reprezentat programul încărcat de a doua zi. Sâmbătă se dispută trei meciuri în Liga 1, cel mai devreme fiind programat Csikszereda - U Cluj.

Ar fi însemnat ca Slobozia - Dinamo să fie reprogramat pentru după-amiază, în jurul orei 12:00, pentru a nu se suprapune cu o altă partidă.

Cum se prezintă terenul de la Clinceni

Gazonul este brăzdat de bălți în multe zone, mingea riscând să se oprească brusc în apă. Imaginile surprinse la fața locului arată suprafețe întregi acoperite de bălți, iar marginile terenului sunt efectiv inundate. Drenajul nu reușește să facă față la cantitatea de apă, iar fiecare picătură de ploaie complică situația.

Nici tribunele nu au scăpat: apa se scurge în șuvoaie de pe acoperiș pe scaune.

Chiar și spațiile tehnice, băncile de rezerve și culoarele laterale sunt afectate, cablurile și echipamentele de la marginea terenului fiind așezate direct în bălți.

