Miculescu aduce victoria VIDEO Jucătorul convocat de Lucescu se face din nou remarcat la FCSB, după o pasă cu tot cu preluare de la Olaru
David Miculescu. Foto: Captură Prima Sport
Superliga

alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 20:51
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 20:55
  • David Miculescu (24 de ani), atacantul campioanei României, a marcat în partida cu UTA Arad din play-out-ul Superligii.
  • Miculescu se numără printre jucătorii convocați de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru barajul CM 2026.
  • Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

David Miculescu a deschis scorul în minutul 57, după o acțiune în care a fost implicat încă de la început.

„Asta e realitatea” Mihai Stoica, despre numărul redus de suporteri de la FCSB - UTA Arad: „Nu au o cultură din a veni la stadion”
Citește și
„Asta e realitatea” Mihai Stoica, despre numărul redus de suporteri de la FCSB - UTA Arad: „Nu au o cultură din a veni la stadion”
Citește mai mult
„Asta e realitatea” Mihai Stoica, despre numărul redus de suporteri de la FCSB - UTA Arad: „Nu au o cultură din a veni la stadion”

VIDEO Miculescu a adus victoria cu UTA

Atacantul de la FCSB a alergat pentru a recupera mingea, care a ajuns apoi la căpitanul Olaru.

Darius Olaru a văzut un culoar, l-a observat pe Miculescu gata de demarcare și i-a oferit pasa decisivă.

Atacantul a intrat în careu și l-a învins cu ușurință pe portarul Andrei Gorcea.

David Miculescu înscrie în meciul FCSB - UTA. Foto: Captură Prima Sport

Pe lângă David Miculescu, Mircea Lucescu i-a mai convocat de la FCSB pe Florin Tănase și Daniel Bîrligea.

Și UTA Arad are un jucător la echipa națională, pe Marius Coman, care a fost scos de pe teren după prima repriză.

David Miculescu a jucat 42 de partide în acest sezon, în care a marcat 8 goluri și a oferit o pasă decisivă.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Citește și

„Nimic nu e corect în fotbal” Mihai Pintilii nu-și imagina că Târnovanu va ajunge să rateze naționala: „Nu-i convine situația”
Nationala
19:30
„Nimic nu e corect în fotbal” Mihai Pintilii nu-și imagina că Târnovanu va ajunge să rateze naționala: „Nu-i convine situația”
Citește mai mult
„Nimic nu e corect în fotbal” Mihai Pintilii nu-și imagina că Târnovanu va ajunge să rateze naționala: „Nu-i convine situația”
Rădoi uimește din nou FOTO: Antrenorul de la FCSB poartă un  ceas care valorează cât un apartament în București!
Superliga
19:27
Rădoi uimește din nou FOTO: Antrenorul de la FCSB poartă un ceas care valorează cât un apartament în București!
Citește mai mult
Rădoi uimește din nou FOTO: Antrenorul de la FCSB poartă un  ceas care valorează cât un apartament în București!

Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Nationala
19:41
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Citește mai mult
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Superliga
16:56
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat. M-a atacat pe mine!”
Citește mai mult
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Campionatul Mondial
15:38
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Citește mai mult
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Nationala
17:42
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Citește mai mult
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Opinii
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Top stiri
„Pot să fiu antrenorul sezonului” Daniel Pancu jubilează după  12 victorii în 13 meciuri » Care e marele avantaj al CFR-ului în lupta la titlu
Superliga
11:26
„Pot să fiu antrenorul sezonului” Daniel Pancu jubilează după 12 victorii în 13 meciuri » Care e marele avantaj al CFR-ului în lupta la titlu
Citește mai mult
„Pot să fiu antrenorul sezonului” Daniel Pancu jubilează după  12 victorii în 13 meciuri » Care e marele avantaj al CFR-ului în lupta la titlu
Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia.  Ce ar putea alege la mijloc
Nationala
11:05
Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia. Ce ar putea alege la mijloc
Citește mai mult
Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia.  Ce ar putea alege la mijloc
Trebuia convocat Opruț? Reacția lui Andrei Nicolescu, după ce Lucescu l-a lăsat acasă pe fundașul-golgheter
Nationala
10:41
Trebuia convocat Opruț? Reacția lui Andrei Nicolescu, după ce Lucescu l-a lăsat acasă pe fundașul-golgheter
Citește mai mult
Trebuia convocat Opruț? Reacția lui Andrei Nicolescu, după ce Lucescu l-a lăsat acasă pe fundașul-golgheter
Diabolicul Lixandru, puștiul care a îngrozit Bucureștiul. Crima comisă la scăldat în Dâmbovița, după o seară la horă, pe Calea Dudești
B365
02:00
Diabolicul Lixandru, puștiul care a îngrozit Bucureștiul. Crima comisă la scăldat în Dâmbovița, după o seară la horă, pe Calea Dudești
Citește mai mult
Diabolicul Lixandru, puștiul care a îngrozit Bucureștiul. Crima comisă la scăldat în Dâmbovița, după o seară la horă, pe Calea Dudești

