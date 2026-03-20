- David Miculescu (24 de ani), atacantul campioanei României, a marcat în partida cu UTA Arad din play-out-ul Superligii.
- Miculescu se numără printre jucătorii convocați de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru barajul CM 2026.
- Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
David Miculescu a deschis scorul în minutul 57, după o acțiune în care a fost implicat încă de la început.
Atacantul de la FCSB a alergat pentru a recupera mingea, care a ajuns apoi la căpitanul Olaru.
Darius Olaru a văzut un culoar, l-a observat pe Miculescu gata de demarcare și i-a oferit pasa decisivă.
Atacantul a intrat în careu și l-a învins cu ușurință pe portarul Andrei Gorcea.
Pe lângă David Miculescu, Mircea Lucescu i-a mai convocat de la FCSB pe Florin Tănase și Daniel Bîrligea.
Și UTA Arad are un jucător la echipa națională, pe Marius Coman, care a fost scos de pe teren după prima repriză.
David Miculescu a jucat 42 de partide în acest sezon, în care a marcat 8 goluri și a oferit o pasă decisivă.
Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)
- Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
- Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0)
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
- Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
- Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
- Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
- Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
- Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
- Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
- Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
- Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAȘI
- Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
- Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
- Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
- Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
- Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
- Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
- Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
- Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
- Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
- Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
- Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)
ATACANȚI
- Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
- David MICULESCU (FCSB, 6/0)
- Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)