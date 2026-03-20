David Miculescu (24 de ani), atacantul campioanei României, a marcat în partida cu UTA Arad din play-out-ul Superligii.

Miculescu se numără printre jucătorii convocați de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru barajul CM 2026.

Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

David Miculescu a deschis scorul în minutul 57, după o acțiune în care a fost implicat încă de la început.

VIDEO Miculescu a adus victoria cu UTA

Atacantul de la FCSB a alergat pentru a recupera mingea, care a ajuns apoi la căpitanul Olaru.

Darius Olaru a văzut un culoar, l-a observat pe Miculescu gata de demarcare și i-a oferit pasa decisivă.

Atacantul a intrat în careu și l-a învins cu ușurință pe portarul Andrei Gorcea.

Pe lângă David Miculescu, Mircea Lucescu i-a mai convocat de la FCSB pe Florin Tănase și Daniel Bîrligea.

Și UTA Arad are un jucător la echipa națională, pe Marius Coman, care a fost scos de pe teren după prima repriză.

David Miculescu a jucat 42 de partide în acest sezon, în care a marcat 8 goluri și a oferit o pasă decisivă.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)

(Rapid, 0/0) Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

