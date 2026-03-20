Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund de la FCSB, a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), care a ratat lotul pentru barajul cu Turcia, după ce a fost scos din poarta echipei în ultimele săptămâni.

Plecat de la echipă la finalul sezonului regulat din Liga 1, Pintilii nu și-a imaginat că portarul campioanei din ultimele sezoane ar putea ajunge într-o situație atât de complicată.

Mihai Pintilii: „Nimic nu e corect în fotbal”

Scos din echipă de Gigi Becali, în schimbul tânărului Matei Popa (18 de ani), Târnovanu a ajuns la 10 meciuri consecutive ca rezervă, cu tot cu cel de azi cu UTA, iar lipsa de minute l-a determinat pe Mircea Lucescu să nu-l convoace pentru barajul cu Turcia.

„Nu credeam (n.r. - că Târnovanu va păți acest lucru), dar regula U21 l-a făcut să piardă postul. Și, implicit, să piardă și lotul pentru acest baraj.

Mihai Popa face lucruri bune la CFR, Ionuț Radu la fel, Aioani la fel, deci, după părerea mea, i-a ales (n.r. - Mircea Lucescu) pe cei mai buni”, a declarat Pintilii, la Prima Sport.

Întrebat dacă această decizie i se pare corectă față de Târnovanu, portar de bază în ultimele sezoane, fostul antrenor a transmis:

„Nu-i corect nimic în fotbal, dar cu regula asta… nu avem ce să facem. Până la urmă, trebuia să ne asumăm undeva și s-a luat decizia să schimbăm la portar. Pentru că noi aveam nevoie să câștigăm toate meciurile pe final.

I-a păsat mult, eu am vorbit cu el pe tema asta, n-are ce să facă, nu-i convine situația, de-aia a și cerut, probabil, să plece din vară, a vorbit cu nea Gigi. Că are nevoie de meciuri. E un tip puternic, sper să nu cadă, asta e cel mai important, că e un jucător valoros”.

FOTO. Matei Popa, la debutul pentru FCSB

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)

(Celta Vigo | Spania, 7/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

