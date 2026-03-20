„Asta e realitatea” Mihai Stoica, despre numărul redus de suporteri de la FCSB - UTA Arad: „Nu au o cultură din a veni la stadion” +52 foto
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 20:02
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 20:02
  • Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre numărul redus de spectatori aflați în tribune la duelul cu UTA Arad, din etapa #2 a play-off-ului.

Asistența de la partida de vineri - 5.211 fani, este sub cea de la duelul cu Metaloglobus - 7.543 de spectatori, din prima etapă a play-out-ului, iar oficialul campioanei nu este surprins de numărul redus de suporteri.

Mihai Stoica: „Majoritatea iubitorilor de fotbal sunt atrași de rezultate”

Stoica pune asistența redusă pe seama rezultatelor slabe ale echipei, dar dă vina și pe ora partidei, 19:00, deși majoritatea echipelor din play-out joacă chiar și mai devreme.

„Va fi mai goală arena, vor fi mai puțin de 7.500 (n.r. - cifra de la meciul cu Metaloglobus), probabil vreo 5.000.

Nu mă așteptam să fie mai mulți. E o oră cu care suporterii noștri nu sunt obișnuiți, e vineri, la ora 19. Cu traficul din București, dacă lucrezi, e imposibil să ajungi la stadion.

Probabil că, dacă era la ora 21:00 sau 20:30, mai aveam vreo 3-4 mii de suporteri.

Iubitorii fotbalului din România, majoritatea, sunt atrași de rezultate, nu neapărat de iubirea necondiționată față de o echipă sau alta, asta e realitatea.

Românii nu au o cultură din a veni la stadion, așa cum este, de exemplu, în Bundesliga 2, unde media de suporteri este de 30.000”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Ar fi o contraperformanță care ar lăsa urmări mari”

Președintele CA de la FCSB a vorbit și despre situația din play-off, dar și despre plecările anumitor jucători la echipele naționale.

„Situația e delicată. Nu ne gândeam că poate fi ceva mai delicat decât să joci în play-out, dar uite că se poate. Cred că e prematur, după o etapă, să spui cu cine te lupți la primele locuri.

Suntem dezamăgiți în continuare, dar măcar pe durata meciului jucătorii trebuie să uite de situația în care ne aflăm și să se gândească că orice meci este important acum, pentru barajul pe care ne dorim să-l jucăm.

Pentru că ar fi o contraperformanță care ar lăsa urmări mari, dacă nu am juca într-o cupă europeană după 23 de ani.

Va fi liniște (n.r. - în pauza competițională). Avem trei jucători la prima echipă, trei la U19, doi la U17, plus Joao Paulo și Risto Radunovic (n.r. - la Capul Verde, respectiv Muntenegru).

Este incredibil, Joao Paulo va juca fundaș stânga azi, el pe poziția asta va juca, probabil, și la națională. Ne confruntăm cu niște situații destul de ciudate”, a mai spus Stoica.

