Rădoi uimește din nou FOTO: Antrenorul de la FCSB poartă un ceas care valorează cât un apartament în București!

Mirel Rădoi (44 de ani) e pasionat de mașini și de ceasuri exclusiviste, iar la meciul din etapa a 2-a, din play-out, FCSB - UTA, de pe Arena Națională, s-a afișat cu un exemplar de lux.

Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Un detaliu care nu putea trece neobservat este ceasul purtat de Rădoi la meciul cu UTA, unul dintre cele mai dorite modele sport-lux din lume.

Mirel Rădoi poartă un ceas care valorează cât un apartament în București!

Modelul purtat de Rădoi nu este un ceas obișnuit. Face parte din colecția Aquanaut a casei elvețiene Patek Philippe și este considerat unul dintre cele mai moderne și îndrăznețe creații ale brandului.

Este vorba despre Patek Philippe Aquanaut Chronograph 5968A-001, un ceas care, conform site-urilor de specialitate, are un preț între 90.000 și 120.000 de euro și e ușor de purtat atât la ținute casual, cât și la cele elegante.

Modelul combină designul sport și tehnologia de top. Are carcasă din oțel de 42,2 mm și vine cu două curele incluse: una portocalie și una neagră.

Sub designul sport se ascunde un mecanism automat extrem de sofisticat, cu o rezervă de putere de 45-55 de ore și un rotor din aur de 21 de karate. Funcțiile sale includ un cronograf central, un contor de 60 de minute, iar data apare lângă cifra 3.

Alte specificații:

Diametru: 42.2 mm

Grosime: 11.9 mm

Material: oțel

Rezistență la apă: 30 m

Geam: safir (spate transparent)

Număr componente mecanism: 308

În 2025, Mirel Rădoi, pe atunci, antrenor la Universitatea Craiova, i-a făcut cadou șui Ștefan Baiaram un ceas Rolex, care costă 18.000 de euro.

