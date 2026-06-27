- David Popovici (21 de ani) a cucerit medalia de aur la 100 metri liber, sâmbătă, la Trofeul Settecolli.
- Campionul olimpic, european și mondial a mai obținut un argint la 50m liber și va concura duminică și la 200m liber.
Cu doar câteva minute înainte de cursa lui David Popovici, Marrit Steenbergen a stabilit un nou record mondial în proba de 100 de metri liber feminin: 51.68 secunde. Olandeza a încins atmosfera la Foro Italico.
David Popovici, medalie de aur la 100 metri liber la Trofeul Settecolli
Iar Popovici s-a ridicat la nivelul așteptărilor! S-a impus fără emoții într-o probă în care deține a doua cea mai bună performanță din istorie (46.51 secunde).
Lorenzo Ballarati a fost primul la jumătatea cursei, însă Popovici a accelerat în cea de-a doua parte și a cucerit medalia de aur cu timpul de 47.26 de secunde, un nou record al competiției.
David l-a lăsat în urmă pe Guilherme Santos Caribe, care l-a învins vineri seară în finala de la 50m liber.
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Clasamentul final în proba de 100 m liber:
- DAVID POPOVICI (ROMÂNIA) - 47.26
- Guilherme Santos Caribe (Brazilia) - 47.88
- 3. Kristof Milak (Ungaria) - 47.89
- Jere Hribar (Croația) - 48.06
- Carlos D'Ambrosio (Italia) - 48.18
- Lorenzo Ballarati (Italia) - 48.64
- Manuel Frigo (Italia) - 48.76
- Jack McMillan (Marea Britanie) - 48.93.
Medalii importante cucerite de David Popovici în proba de 100 metri liber:
- aur la Europenele din 2022 (Roma, stabilea recordul mondial de la acea vreme - 46.86s) și 2024 (Belgrad)
- aur la Mondialele din 2022 (Budapesta) și 2025 (Singapore)
- bronz la Jocurile Olimpice din 2024 (Paris).
În proba de 100 metri spate, Denis Popescu a ratat calificarea în finală, după ce s-a clasat pe locul 3 în a șaptea serie (11 la general), cu timpul 55.44. Alexandru Constantinescu nu a mai luat startul în serii.
La 400 metri mixt, Robert Badea a terminat pe locul 5 în a doua dintre cele trei serii, cu timpul 4:23.90. A ocupat locul 11 la general și nu s-a numărat printre finaliști.
Ce urmează pentru români la Trofeo Settecolli
- David Popovici – 200 m liber (28 iunie)
- Eric Andrieș – 200 m liber (28 iunie), 400 m liber (26 iunie)
- Alexandru Constantinescu – 200 m spate (28 iunie)
- Robert Badea – 200 m mixt (28 iunie)