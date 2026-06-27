Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), vrea să dea lovitura pe piața transferurilor.

„Nerazzurrii” și-ar dori să-l transfere pe Dani Carvajal (34 de ani), care este liber de contract după despărțirea de Real Madrid.

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Inter caută întăriri pentru postul de fundaș dreapta, după ce titularul Denzel Dumfries a fost cumpărat de Real Madrid, în schimbul sumei de 20 de milioane de euro.

Inter ar vrea să-l transfere pe Dani Carvajal

Inițial, echipa lui Cristi Chivu găsise un înlocuitor pentru Dumfries. Este vorba de Marco Palestra (21), fundașul dreapta al lui Cagliari. Mutarea nu s-a concretizat, iar apărătorul s-a înțeles cu Chelsea.

Astfel, conducerea lui Inter este nevoită să-și îndrepte atenția către alți jucători care să acopere flancul drept al apărării.

O variantă pentru „nerazzurri” ar fi chiar fotbaliștii liberi de contract, iar Dani Carvajal ar fi jucătorul potrivit pentru Inter, datorită și experienței sale enorme acumulate la Real Madrid, scrie tuttomercatoweb.com.

În acest moment nu există negocieri între cele două părți, dar echipa lui Cristi Chivu ia în calcul transferul lui Carvajal. Nu se știe încă dacă spaniolul va fi titular sau va fi rezerva unui jucător mai tânăr.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Dani Carvajal, conform Transfermarkt

Rămâne de văzut dacă Inter va decide să-l transfere gratis pe fundașul spaniol, pentru a economisi bani care vor fi folosiți pentru întărirea altor posturi.

Chivu a încercat în această perioadă să aducă la Inter un alt jucător al Realului, pe Nico Paz. Madrilenii au bătut însă palma cu Como.

Dani Carvajal, carieră impresionată la Real Madrid

Carvajal a ajuns la Real Madrid în 2002 și a îmbrăcat tricoul echipei timp de 23 de sezoane: 10 în academia de tineret și 13 la prima echipă, cu care a câștigat 27 de titluri: 6 Ligi ale Campionilor, 6 Campionate Mondiale ale Cluburilor, 5 Supercupe ale Europei, 4 campionate, 2 Cupe ale Spaniei și 4 Supercupe ale Spaniei.

Carvajal a fost inclus în FIFPro World XI 2024, a câștigat premiul The Best FIFA Men's XI 2024 și a fost numit cel mai bun jucător al finalei Ligii Campionilor din 2024, în care a marcat un gol.

Fundașul a jucat 450 de meciuri pentru Real Madrid, marcând 14 goluri. A jucat 51 de meciuri pentru echipa națională a Spaniei, câștigând Campionatul European în 2024 și Liga Națiunilor în 2023.

Cu excepția unui singur sezon petrecut la Bayer Leverkusen (2012/13), Dani Carvajal și-a petrecut toată cariera la Real Madrid.

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