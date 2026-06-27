Ce se întâmplă cu noul stadion Dinamo Explicații după întreruperea lucrărilor: „Fără probleme” +15 foto
Noul Stadion Dinamo/ Foto: Facebook @ Primaria Sectorului 2
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Ce se întâmplă cu noul stadion Dinamo Explicații după întreruperea lucrărilor: „Fără probleme”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 17:53
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 17:54
  • Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, s-a declarat optimist cu privire la respectarea termenului de finalizare a noii arene din „Ștefan cel Mare”.
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Lucrările la noul stadion Dinamo s-au oprit la mijlocul lui iunie, după 4 luni de la începerea oficială a demolării.

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Ionuț Popa, încrezător cu privire la noul stadion Dinamo: „Au terminat cu o lună mai devreme demolarea”

Președintele CS Dinamo rămâne încrezător și spune că arena de 117 milioane de euro va fi finalizată până la termenul de 19 ianuarie 2029.

„Fără probleme! (n.r.- lucrările vor fi gata la începutul anului 2029). Oricum, ei demolarea în etapa 1 au încheiat-o mult mai devreme decât era termenul prevăzut. Au terminat cu o lună mai devreme.

Noi suntem în etapa 2 acum și din ce am citit și ce am înțeles și eu cam în august a comunicat CNI că se reiau lucrările pe șantier”, a declarat președintele CS Dinamo, citat de sport.ro.

Stadionul Dinamo - santier iunie 2026 Capturi Complexu Dinamo (11).jpg
Stadionul Dinamo - santier iunie 2026 Capturi Complexu Dinamo (11).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Stadionul Dinamo - santier iunie 2026 Capturi Complexu Dinamo (1).jpg Stadionul Dinamo - santier iunie 2026 Capturi Complexu Dinamo (2).jpg Stadionul Dinamo - santier iunie 2026 Capturi Complexu Dinamo (3).jpg Stadionul Dinamo - santier iunie 2026 Capturi Complexu Dinamo (4).jpg Stadionul Dinamo - santier iunie 2026 Capturi Complexu Dinamo (5).jpg
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Comunicatul CNI despre noul stadion Dinamo

Pe 19 iunie, CNI a făcut câteva precizări importante despre continuarea demolării și despre noua arenă, pentru prosport.ro:

„Lucrările de demolare aferente Fazei I au fost realizate în proporție de aproximativ 70%. […]

În prezent nu există blocaje. Sunt în curs de definitivare soluțiile tehnice rezultate în urma studiilor efectuate în teren de antreprenor. Întârzierile acumulate până în acest moment au fost generate în principal de timpul necesar obținerii avizelor și autorizațiilor de construire. […]

Există indicii că valoarea investiției ar putea depăși estimările din studiul de fezabilitate. Totuși, în lipsa finalizării proiectului, aceste eventuale costuri suplimentare nu au fost încă cuantificate. […]

Au fost obținute autorizațiile de desființare pentru construcțiile existente pe amplasament. De asemenea, au fost emise toate autorizațiile de construire necesare pentru cele trei componente ale proiectului: galeria tehnică destinată relocării rețelei de termificare, Arena Multifuncțională Dinamo și turnul heliportului aferent Spitalului Floreasca. […]

Până în acest moment au fost finalizate expertizele tehnice și studiile de mediu și geologice necesare elaborării proiectului tehnic.

Având în vedere complexitatea investiției și particularitățile amplasamentului, pe parcursul implementării pot apărea necesități suplimentare privind realizarea unor noi expertize sau studii speciale. […]

CNI estimează că Ordinul de Începere a lucrărilor de execuție și reluarea demolărilor aferente Fazei a II-a vor avea loc în luna august 2026. […]

La momentul prezent nu sunt estimate alte întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Data de 19 ianuarie 2029 reprezintă termenul înscris în autorizația de desființare. În ceea ce privește execuția propriu-zisă, contractul prevede o durată de 750 de zile pentru realizare lucrărilor”.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
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