Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă

David Popovici (21 de ani) a obținut cea de-a cincea medalie la Campionatele Naționale de la Otopeni.

Campionul olimpic a încheiat pe locul 3 finala la 4x100m mixt masculin cu colegii de la Dinamo.

După ce a obținut 4 medalii de aur în primele zile la Otopeni la 50m liber, 100m liber, 200m liber și 4x100m liber masculin, Popovici a ales să concureze și la 4x100m mixt masculin alături de colegii de la Dinamo.

Popovici, a cincea medalie la Naționale! Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin

Pentru această probă, David a luat decizia surprinzătoare de a înota la stilul fluture, pe al treilea schimb. Alături de Denis Popescu, Ianis Blejan și Alessandro Vlad, Popovici a reușit să obțină medalia de bronz cu timpul 3:42.47.

Pe locul 2 a venit ștafeta lui U Cluj, cu un avans minim față de Dinamo, 0.26 secunde!

Aurul a revenit însă Stelei. Robert Badea, Matei Cristian State, Vlad Mihalache și Rareș Matei Roșu au oprit ceasul la 3:40.90, impunându-se cu un avans considerabil.

David Popovici, tatuaj temporar cu sigla CS Dinamo

David Popovici a surprins la Otopeni, el apărând cu un tatuaj temporar cu sigla Clubului Sportiv Dinamo, acolo unde acesta este legitimat.

„Nu e permanent. A fost ideea tatălui meu să ne punem tatuajele astea semipermanente pe noi, iar fiecare sportiv legitimat la Dinamo a concurat cu el. Mi se pare drăguț”, a spus David Popovici.

David Popovici: „Aproape că îmi dau lacrimile când văd asta”

La finalul probei de 100 metri liber câștigată sâmbătă, David Popovici a oferit declarații, iar apoi a stat minute în șir pentru a oferi poze și autografe copiilor.

„Sunt foarte mulțumit de timp. A fost o cursă bună. Sunt onorat de faptul că vin atât de mulți oameni să-mi urmărească mie cursele, dar mai ales că vin la înot. Mâine vom încheia săptămâna asta în care am avut parte de rezultate foarte bune, dar prezența oamenilor mă bucură cel mai mult.

Urmează să merg în Italia la sfârșitul lunii iunie, în bazinul meu preferat, iar apoi Europenele, care sunt cele mai importante.

Am simțit susținerea fanilor. Aproape că îmi dau lacrimile când văd pancarte cu numele meu, când văd că atâția copii îmi strigă numele. Când eram mic visam la asta

Patrick (n.r. - Dinu) e extrem de talentat și foarte muncitor. Am și concurat și câștigat împreună, chiar e un adversar demn”, a declarat David Popovici.

