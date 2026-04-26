Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
Înot

Publicat: 26.04.2026, ora 20:32
Actualizat: 26.04.2026, ora 20:35
După ce a obținut 4 medalii de aur în primele zile la Otopeni la 50m liber, 100m liber, 200m liber și 4x100m liber masculin, Popovici a ales să concureze și la 4x100m mixt masculin alături de colegii de la Dinamo.

Popovici, a cincea medalie la Naționale! Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin

Pentru această probă, David a luat decizia surprinzătoare de a înota la stilul fluture, pe al treilea schimb. Alături de Denis Popescu, Ianis Blejan și Alessandro Vlad, Popovici a reușit să obțină medalia de bronz cu timpul 3:42.47.

Pe locul 2 a venit ștafeta lui U Cluj, cu un avans minim față de Dinamo, 0.26 secunde!

Aurul a revenit însă Stelei. Robert Badea, Matei Cristian State, Vlad Mihalache și Rareș Matei Roșu au oprit ceasul la 3:40.90, impunându-se cu un avans considerabil.

David Popovici, tatuaj temporar cu sigla CS Dinamo

David Popovici a surprins la Otopeni, el apărând cu un tatuaj temporar cu sigla Clubului Sportiv Dinamo, acolo unde acesta este legitimat.

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (13).jpg
David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (13).jpg

Galerie foto (14 imagini)

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (1).jpg David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (2).jpg David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (3).jpg David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (4).jpg David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (5).jpg
+14 Foto
labels.photo-gallery

„Nu e permanent. A fost ideea tatălui meu să ne punem tatuajele astea semipermanente pe noi, iar fiecare sportiv legitimat la Dinamo a concurat cu el. Mi se pare drăguț”, a spus David Popovici.

David Popovici: „Aproape că îmi dau lacrimile când văd asta”

La finalul probei de 100 metri liber câștigată sâmbătă, David Popovici a oferit declarații, iar apoi a stat minute în șir pentru a oferi poze și autografe copiilor.

„Sunt foarte mulțumit de timp. A fost o cursă bună. Sunt onorat de faptul că vin atât de mulți oameni să-mi urmărească mie cursele, dar mai ales că vin la înot. Mâine vom încheia săptămâna asta în care am avut parte de rezultate foarte bune, dar prezența oamenilor mă bucură cel mai mult.

Urmează să merg în Italia la sfârșitul lunii iunie, în bazinul meu preferat, iar apoi Europenele, care sunt cele mai importante.

Am simțit susținerea fanilor. Aproape că îmi dau lacrimile când văd pancarte cu numele meu, când văd că atâția copii îmi strigă numele. Când eram mic visam la asta

Patrick (n.r. - Dinu) e extrem de talentat și foarte muncitor. Am și concurat și câștigat împreună, chiar e un adversar demn”, a declarat David Popovici.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Campionatele Nationale stafeta david popovici
Top stiri
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
Tenis
14:44
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun: „Sistemul e defect, nu glumesc”
Citește mai mult
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
Superliga
13:50
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
Citește mai mult
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Campionatul Mondial
15:02
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Citește mai mult
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
B365
26.04
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
Citește mai mult
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 47 rapid 47 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share