Cîrstea, eliminată dramatic! A câștigat primul set la Madrid și a fost aproape să câștige meciul. Totul s-a năruit după time-out-ul medical cerut de Coco Gauff

- Sorana Cîrstea (36 de ani, #26 WTA) a ratat o victorie mare la Madrid, după ce a început excelent meciul cu Coco Gauff (22 de ani, #3 WTA), în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Madrid.
Românca a câștigat primul set și condus în actul secund, însă americanca a revenit și s-a calificat mai departe, după ce a învins, scor 6-4, 5-7, 1-6.
Sorana Cîrstea a câștigat primul set cu Coco Gauff, dar americanca a întors meciul și merge în optimi
Românca a început excelent partida de pe arena Manolo Santana și a câștigat primul set cu 6-4.
Cîrstea a continuat să joace agresiv și în setul al doilea, în care s-a desprins rapid la 2-0. La 4-4 în setul 2, Gauff a cerut un time-out medical. După acest moment, totul s-a schimbat. Americanca a revenit în meci, deși a acuzat probleme fizice, și a trimis partida în decisiv după ce s-a impus cu 7-5.
În setul al treilea, jucătoarea din SUA a preluat controlul și a profitat de căderea româncei, reușind să ducă meciul în favoarea sa. Gauff s-a impus cu 6-1 și s-a calificat în optimi!
Sorana era ultima jucătoare din România rămasă pe tabloul de simplu de la Madrid, după eliminările suferite de Irina Begu, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian.
- Cîrstea ajunsese în turul al treilea după victoria cu italianca Tyra Caterina Grant (18 ani, #262 WTA), scor 6-2, 7-6 (5)
- Gauff trecuse fără emoții de Leolia Jeanjean (30 de ani, #126 WTA) , scor 6-3, 6-0.
Românca s-a aflat pentru a 15-a oară pe tabloul de simplu de la Madrid, iar cel mai bun rezultat obținut a fost prezența în sferturile de finală în 2016 și 2017.
Sorana Cîrstea a anunțat, la finalul anului 2025, că acesta este ultimul său sezon în circuitul WTA.