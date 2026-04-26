Cîrstea, eliminată dramatic! A câștigat primul set la Madrid și a fost aproape să câștige meciul. Totul s-a năruit după time-out-ul medical cerut de Coco Gauff
alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 14:41
alt-text Actualizat: 26.04.2026, ora 14:41
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #26 WTA) a ratat o victorie mare la Madrid, după ce a început excelent meciul cu Coco Gauff (22 de ani, #3 WTA), în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Madrid.

Românca a câștigat primul set și condus în actul secund, însă americanca a revenit și s-a calificat mai departe, după ce a învins, scor 6-4, 5-7, 1-6.

Sorana Cîrstea a câștigat primul set cu Coco Gauff, dar americanca a întors meciul și merge în optimi

Românca a început excelent partida de pe arena Manolo Santana și a câștigat primul set cu 6-4.

Cîrstea a continuat să joace agresiv și în setul al doilea, în care s-a desprins rapid la 2-0. La 4-4 în setul 2, Gauff a cerut un time-out medical. După acest moment, totul s-a schimbat. Americanca a revenit în meci, deși a acuzat probleme fizice, și a trimis partida în decisiv după ce s-a impus cu 7-5.

În setul al treilea, jucătoarea din SUA a preluat controlul și a profitat de căderea româncei, reușind să ducă meciul în favoarea sa. Gauff s-a impus cu 6-1 și s-a calificat în optimi!

92.470 de euro
și 120 de puncte și-a asigurat Coco Gauff după calificarea în optimile de finală. În urma parcursului său, Sorana s-a ales cu 54.110 euro și 65 de puncte

Sorana era ultima jucătoare din România rămasă pe tabloul de simplu de la Madrid, după eliminările suferite de Irina Begu, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian.

  • Cîrstea ajunsese în turul al treilea după victoria cu italianca Tyra Caterina Grant (18 ani, #262 WTA), scor 6-2, 7-6 (5)
  • Gauff trecuse fără emoții de Leolia Jeanjean (30 de ani, #126 WTA) , scor 6-3, 6-0.

Românca s-a aflat pentru a 15-a oară pe tabloul de simplu de la Madrid, iar cel mai bun rezultat obținut a fost prezența în sferturile de finală în 2016 și 2017.

Sorana Cîrstea a anunțat, la finalul anului 2025, că acesta este ultimul său sezon în circuitul WTA.

