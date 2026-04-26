CSM București, în final Four! Pe cine pot înfrunta „tigroaicele” în semifinalele Ligii Campionilor + când e tragerea la sorți

CSM București s-a calificat în Final Four-ul Ligii Campioanelor, ca urmare a victoriei cu Esbjerg, scor 37-27.

În tur, „tigroaicele” cedaseră în Danemarca, 25-26.

Tragerea la sorți a Final Four-ului este programată luni, de la ora 16:00.

După ce a reușit o adevărată demonstrație de forță în partida cu gruparea daneză, „tigroaicele” au revenit în faza finală a Ligii după o așteptare de opt ani.

CSM București a mai ajuns în Final Four în 2016, 2017 și 2018.

Pe cine ar putea întâlni CSM București în final-four

În faza finală a competiției, care se va disputa la Budapesta, CSM București o va întâlni pe una dintre Gyor, Metz și Brest.

Gyor s-a calificat după ce a eliminat-o pe Odense, în reeditarea finalei de anul trecut. În tur, maghiarele s-au impus cu 36-28, iar la retur au câștigat din nou, de data aceasta cu 40-25.

Metz a obținut calificarea după ce a eliminat-o pe Ferencvaros. Gruparea franceză a câștigat returul, scor 31-28, după ce remiza din prima manșă, 31-31.

Franța va avea două echipe în semifinale, după ce Brest a reușit s-o învingă și la retur pe Gloria Bistrița, 36-30, după ce se impusese și în România, scor 36-35.

FOTO. Bucuria „tigroaicelor” după calificarea în final-four

