„Sunt foarte mândru” David Popovici, emoționat la inaugurarea casei pentru copii. Ce cadou a primit de la ei: „Impact mult mai mare decât medaliile”

David Popovici FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
alt-text Ștefan Ogrezeanu , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 10.12.2025, ora 18:43
alt-text Actualizat: 10.12.2025, ora 18:43
  • David Popovici (21 de ani) a oferit declarații despre demersul asociației Hope and Homes for Children, de a construi case familiale pentru copiii cu nevoi speciale.

În mai puțin de un an de la momentul în care a început strângerea de fonduri, fundația al cărei ambasador este David Popovici a reușit să finalizeze o astfel de casă pentru copiii din sectorul 5 al Capitalei.

Popovici a fost prezent la evenimentul de inaugurare a casei și le-a înmânat copiilor cheia noii locuințe, unde aceștia se vor muta chiar înaintea Crăciunului.

David Popovici, la inaugurarea casei familiale din sectorul 5: „Sunt foarte mândru”

Vizibil emoționat, campionul olimpic de la Paris a vorbit despre demersul celor de la Hopes and Homes for Children și le-a mulțumit celor care au donat pentru ridicarea acestei case.

Suma stabilită inițial pentru ridicarea locuinței a fost de 450.000 de euro, dar a fost depășită, cu ajutorul donațiilor.

„Acest proiect înseamnă extraordinar de mult, mai ales că nu este orice fel de casă, este o casă care va găzdui 12 copii care au mare nevoie de ea.

A fost și este un proiect foarte ambițios. Cu atât mai impresionant mi se pare că această casă a fost construită în decursul unui an, iar acum copiii vor petrece primul Crăciun aici”, a declarat David Popovici.

David Popovici. prezent la inaugurarea casei familiale din Sectorul 5 FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro)
David Popovici. prezent la inaugurarea casei familiale din Sectorul 5 FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro)

David Popovici. prezent la inaugurarea casei familiale din Sectorul 5 FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) David Popovici. prezent la inaugurarea casei familiale din Sectorul 5 FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) David Popovici. prezent la inaugurarea casei familiale din Sectorul 5 FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) David Popovici. prezent la inaugurarea casei familiale din Sectorul 5 FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) David Popovici. prezent la inaugurarea casei familiale din Sectorul 5 FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro)
David Popovici și ceilalți ambasadori ai fundației Hopes and Homes for Children au primit câte un tablou din partea copiilor, gest care l-a emoționat pe campionul olimpic la natație:

„Eu nu-mi expun medaliile pe nicăieri prin casă, în schimb acest cadou înseamnă foarte mult pentru mine și are un impact mult mai mare decât medaliile de la Mondiale sau Jocurile Olimpice. Sunt foarte mândru”.

David Popovici, despre demersul celor de la Hopes and Homes for Children

Popovici a vorbit despre proiectul prin care cei de la Hopes and Homes for Children au construit un număr impresionant de case pentru copiii care au nevoie de ajutor.

Mai mult, acesta le-a mulțumit susținătorilor săi pentru implicarea de care au dat dovadă și a anunțat că va continua să sprijine această cauză.

„Este a 133-a casă pe care fundația o construiește. Mai sunt de construit doar 5 case până când toate orfelinatele din România vor fi închise definitiv, iar copiii vor putea avea cu adevărat o casă.

Îmi doresc să mă implic pentru totdeauna în astfel de demersuri și să ajut cât de mult pot.

Sunt recunoscător că am o platformă foarte mare, am mulți oameni care mă urmăresc și le mulțumesc că au ascultat îndemnul de a dona, dar îi și anunț că nu ne vom opri aici”, a mai spus David Popovici.

La inaugurarea casei familiale au mai fost prezenți și ceilalți ambasadori ai fundației, Amalia Enache, Mihai Morar, Marius Manole și Alexandru Tomescu.

Alături de cei menționați, copiii au explorat camerele casei în care se vor muta, locuința fiind amenajată festiv, cu ocazia Crăciunului.

La final, aceștia au primit și cadouri din partea campionilor canotori ai României, Florin și Maria Lehaci, Marian Florin Enache, Magdalena Rusu, Ciprian Tudosă, Gabriela și Adriana Marin, Dorin Alupei, Bianca Ifteni, Ionela și Marius Cozmiuc, Gabriela Tivodariu, Amalia și Iulian Chelaru.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

